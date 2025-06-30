Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов на закрытии парламентской сессии обозначил ряд проблем, которые повторяются из года в год при взаимодействии с правительством. По его словам, депутаты нередко вынуждены ждать заключения кабмина по законопроектам до семи месяцев, что тормозит выполнение поручений Президента и принятие важных для общества законов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Нередко в самих заключениях отсутствует чёткая позиция правительства по депутатским инициативам. Например, при работе над законопроектом о особо охраняемых природных территориях депутаты подготовили поправки к одной из статей Земельного кодекса, предусматривающие два разных подхода. И в своём заключении правительство поддержало оба варианта. Это лишь один из примеров", – сказал Ерлан Кошанов.

По его словам, действия некоторых государственных органов также требуют более системной работы.

"Случается, что правительство не поддерживает поправки депутатов одной палаты, но при обсуждении тех же поправок в другой палате неожиданно соглашается с ними. Это говорит о формальном подходе к подготовке заключений со стороны отдельных госорганов", – высказал мнение спикер Мажилиса.

Он напомнил, что в соответствии с Конституцией, наряду с депутатами, право законодательной инициативы имеет и правительство.

"Однако вместо того чтобы самим разрабатывать законопроекты, министерства начинают практиковать решение вопросов через поправки депутатов или письма в Парламент. Согласно регламенту правительства, существует норма о возможности внесения поправок на стадии обсуждения законопроекта в Мажилисе. Но министерства слишком часто стали злоупотреблять этой нормой. Иногда такие поправки поступают буквально в день проведения пленарного заседания", - сказал Кошанов.

В текущей сессии количество писем от правительства по этому пункту увеличилось вдвое.

Между тем, эта норма должна применяться только в исключительных случаях – при наличии срочных поручений Президента или необходимости немедленного решения особо важных вопросов.

На самом деле такие вопросы должны предварительно глубоко прорабатываться в недрах правительства и оформляться не в виде писем, а как полноценные законопроекты, поступающие в Парламент.

Все это усложняет прохождение законопроектов и снижает их качество.

Также Кошанов затронул вопрос качества ответов на депутатские запросы.

"В ходе данной сессии госорганам было направлено 625 запросов. Очевидно, за каждым из них стоит проблема, волнующая общество. Однако качество и содержание ответов далеко не всегда удовлетворяет. Наоборот, они порой вызывают ещё больше вопросов. Иногда это вынуждает депутатов повторно обращаться в тот же государственный орган", - сказал Кошанов.

Он сообщил, что в следующей сессии Мажилис планирует специально пригласить членов правительства и обсудить поднятые сегодня проблемы.

В целом в этой сессии депутаты Парламента посетили свыше 500 населенных пунктов и провели 1200 встреч с населением. Все поднятые на этих встречах вопросы были поставлены перед Правительством.