Заключённые в Абае организовали вымогательскую схему прямо в колонии
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В Абайской области раскрыта преступная схема вымогательства, организованная самими заключёнными, передаёт BAQ.KZ.
Суд рассмотрел дело в отношении восьми осуждённых, признанных виновными в создании и участии в организованной преступной группе, а также в вымогательстве в особо крупном размере. Установлено, что в 2019 году двое заключённых — ранее судимые создали ОПГ прямо в колонии. Впоследствии к группе были привлечены ещё шесть человек.
С 2021 по 2024 годы осуждённые действовали по заранее спланированной схеме: они систематически вымогали деньги у других заключённых, угрожая им насилием. Все участники группы имели свои роли, действовали организованно и координировали действия из мест лишения свободы.
На суде подсудимые признали вину, раскаялись и полностью возместили ущерб потерпевшим. Потерпевшие, в свою очередь, просили назначить минимальное наказание.
Тем не менее, суд признал всех участников ОПГ виновными. Семеро осуждённых приговорены к лишению свободы на сроки от 8 лет 5 месяцев до 16 лет с отбыванием наказания в колониях максимальной безопасности. Один из организаторов, И., умер до вынесения приговора — наказание в его отношении не назначалось.
Суд также отметил наличие опасного рецидива преступлений в действиях осуждённых.
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