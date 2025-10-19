Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном Послании народу особое внимание уделил обеспечению законопорядка в обществе. Глава государства подчеркнул, что выполнение его поручений должно вестись во всех регионах страны. В материале о том, какие изменения происходят в сфере правоохранительной деятельности в Петропавловске, передает BAQ.KZ.

"Сейчас разрабатывается законопроект “О профилактике правонарушений”. Для выполнения его требований необходимо объединить усилия общества и государственного аппарата. Только тогда мы сможем улучшить ситуацию, обеспечить верховенство закона и безопасность граждан. Главные запросы любого общества, в том числе и нашего, — это справедливость и безопасность. Полное удовлетворение этих запросов является показателем эффективной работы государств", — отметил Токаев в своем Послании.

По словам президента, в сфере защиты прав граждан реализуется комплекс мер.

"Основная цель — построить справедливое общество и благодаря этому стать передовой страной, выбравшей путь устойчивого развития. Поэтому мы продолжим важные реформы в этом направлении и не будем останавливать системную работу. Еще один важный вопрос — безопасность граждан. Обеспечение безопасности личности и всего общества — стратегический приоритет государства", — подчеркнул он.

В Петропавловске при комплектовании правоохранительных органов приоритет отдается молодежи. Так, жители города - братья-близнецы Захар и Назар Коваленко окончили Карагандинскую академию МВД имени Б. Бейсенова.

С ранних лет братья проявляли интерес к работе в правоохранительных органах и осознанно выбрали профессию полицейских, посвятив себя защите правопорядка.

Занятия спортом помогли им развить силу воли, дисциплину и выдержку — именно эти качества стали основой их профессионального успеха.

Окончив академию с отличием, в июне они приступили к службе криминалистами в подразделениях городского управления полиции Петропавловска.

С первых дней службы молодые специалисты активно участвуют в осмотрах мест происшествий, допросах, обысках и других следственных действиях.

"Мы рады, что работаем на благо граждан и делаем это вместе. Для нас слова “Сила — в единстве” имеют особое значение. Если каждый гражданин будет соблюдать закон, наша страна станет еще крепче. Участие в коллегии — большая честь для нас", — отметил Назар Коваленко.

Кроме близнецов, к обеспечению спокойствия и безопасности Петропавловска приступили и другие молодые сотрудники.

В Департаменте полиции Северо-Казахстанской области, где молодежи уделяют особое внимание, состоялась церемония вручения первых погон. Трое молодых сотрудников из службы участковых инспекторов, отдела по борьбе с бытовым насилием и управления финансового обеспечения получили звание лейтенанта полиции.

Кроме того, девяти сотрудникам присвоено звание капитана полиции. Начальник отдела управления по борьбе с организованной преступностью, офицеры и старшие инспекторы дежурной части первого отдела полиции Петропавловска получили звание майора полиции.

Звание подполковника полиции было присвоено начальнику управления по борьбе с наркопреступностью Руслану Умбетову.

Особое внимание уделяется и повышению правовой грамотности граждан. В рамках челленджа полицейские продемонстрировали всю специфику своей работы по документированию населения. Начальник Департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов вручил удостоверения личности подросткам, достигшим 16-летнего возраста.

Он призвал молодежь вести активную гражданскую позицию в рамках концепции "Закон и порядок". Подобные мероприятия прошли и в районах области при участии местных исполнительных органов, государственных структур и молодежных организаций.

Житель Петропавловска, оформивший документ онлайн, получил удостоверение личности лично из рук генерал-майора Айдына Кабдулдинова.

Эта услуга доступна в "Личном кабинете" портала E-gov и может быть получена любым гражданином Казахстана, имеющим мобильный телефон.

Для граждан с ограниченными возможностями удостоверения личности оформляются на дому — для этого достаточно обратиться в единый call-центр по номеру 1414.

В рамках челленджа полицейские вручили удостоверение личности 91-летнему пенсионеру - этот момент был освещен в СМИ. Также сотрудники полиции посетили исправительную школу №2, где вручили документы воспитанникам, достигшим 16 лет. С начала года сотрудники полиции СКО выявили и оформили документы 27 граждан, ранее не имевших удостоверения личности.

Одна из таких историй получила широкий общественный отклик: начальник управления миграционной службы СКО Ермек Нусырбаев вручил первый в жизни документ 46-летнему жителю Петропавловска, проживающему в центре социальной адаптации.

Полицейские ежедневно обеспечивают безопасность жителей города. Так, 20-летняя жительница Петропавловска заблудилась в районе базы отдыха на острове Каргалы. Позже девушка объяснила, что вышла встретить машину скорой помощи для своей беременной подруги, сильно переживала и, растерявшись, сбилась с пути. Осознав, что заблудилась, она позвонила в полицию. Дежурный сотрудник отдела полиции Кызылжарского района принял звонок, а ближайшие патрульные экипажи городского батальона немедленно направились в предполагаемом направлении.

При осмотре лесного массива и побережья озера Пестрое полицейские старший лейтенант Бейбит Кереев и лейтенант Анатолий Божко услышали крики о помощи. Девушка, промокшая и замерзшая, оказалась на острове. Бейбит Кереев вошел в воду, нашел проход и помог ей выбраться на безопасное место.

Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе и всегда иметь при себе мобильный телефон. Работа сотрудников полиции и других правоохранительных органов является наглядным примером того, как в Петропавловске реализуется принцип "Закон и порядок".