Закон и порядок: павлодарские семьи проверили знания в интеллектуальном состязании

Во Дворце школьников имени М.М. Катаева состоялась семейная интеллектуальная игра «Құқықтық отбасы» (Правовая семья) в формате брейн-ринга. Мероприятие прошло в рамках реализации общенациональной идеологемы «Закон и порядок».

Главной целью встречи стало повышение правовой грамотности детей и родителей, разъяснение ответственности перед законом, а также укрепление взаимного уважения и сотрудничества в семье.

В интеллектуальном состязании приняли участие семейные команды из школ Павлодара. Каждая из них состояла из родителей и учащихся. Участникам предстояло пройти пять этапов, продемонстрировав свои правовые знания, скорость мышления и умение совместно находить решения.

В ходе игры дети и взрослые отвечали на вопросы о правах и обязанностях несовершеннолетних, административной и уголовной ответственности, общественном порядке, безопасности в интернете, кибербуллинге и цифровом мошенничестве. Кроме того, команды разбирали правовые ситуации из повседневной жизни и предлагали пути решения непростых вопросов.

Особое внимание привлекли практические задания, связанные с интернет-вымогательством, дропперством, вовлечением в незаконный оборот наркотиков, школьной травлей и конфликтами между детьми. Семьи совместно анализировали предложенные ситуации и определяли алгоритмы правильных действий в рамках закона.

Оценивали выступления участников региональный уполномоченный по правам ребёнка Павлодарской области Мадина Джумадиева, начальник отдела ювенальной полиции Управления полиции Павлодара, подполковник полиции Руслан Сулейменов и амбассадор идеологии «Закон и порядок» Жамиля Буламбаева.

По итогам состязания первое место заняла команда «Білгір», объединившая представителей общеобразовательных школ № 2 и № 7. Второе место досталось команде «Сұңқар» школ № 25 и № 35. Третье место заняла команда «Зерде», в которую вошли представители школы имени Ж. Ташенова и школы № 48.

Интеллектуальная игра «Құқықтық отбасы» ещё раз показала, что уважение к закону и чувство ответственности формируются прежде всего в семье. Ведь воспитание поколения с высокой правовой культурой — общая задача родителей и общества.