На заседании Парламентской комиссии сенатор Евгений Больгерт отметил, что цифровое неравенство напрямую влияет на качество образования и доступ к социальным услугам, сообщает BAQ.KZ.

Как сообщил сенатор Евгений Больгерт, Казахстан стал одной из первых стран Центральной Азии, принявших Закон об искусственном интеллекте. Документ определяет этические и правовые нормы применения ИИ, а также стимулирует развитие отечественных ИТ-решений.

"Разработка Цифрового кодекса Республики Казахстан направлена на создание единого правового поля для регулирования всех общественных отношений в цифровой среде. Кодекс обеспечит технологический суверенитет и баланс между развитием инноваций и защитой цифровых прав граждан", — подчеркнул сенатор.

Проект Кодекса, разработанный по поручению Президента, проходит широкое публичное обсуждение с применением принципа открытого кода. Казахстан стал одним из первых государств, внедривших столь прозрачный формат цифрового законотворчества.

По его словам, на сегодняшний день цифровое неравенство напрямую влияет на качество образования и доступ к социальным услугам.

"Многие сельские школы всё ещё не имеют стабильного доступа к интернету, современному оборудованию и цифровым знаниям. Для реального достижения целей устойчивого развития необходимо внедрить в школьную программу предмет “Цифровая грамотность” с начальных классов, а также развивать программы цифровой инклюзивности для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями", — заявил Больгерт.

Он подчеркнул, что стране предстоит масштабная работа по подготовке педагогов с актуальными цифровыми компетенциями, а также по совершенствованию инфраструктуры вузов и колледжей.