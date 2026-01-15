На четвертом заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые приоритеты развития страны и поручил Правительству и государственным органам выполнить ряд задач. По части этих поручений уже приняты решения, началась их практическая реализация.

О ходе исполнения поручений Президента, озвученных в Бурабае, корреспондент BAQ.KZ узнал у членов Национального курултая и экспертов.

Налоговая реформа и новые кодексы

На курултае Президент подчеркнул, что налоговую реформу нельзя откладывать. После встречи были пересмотрены социальный налог и отчисления, а также подготовлены новые подходы к системе НДС. Принят новый Налоговый кодекс — изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым назвал 2025 год годом, который стал основой для экономических реформ.

"Сильное государство начинается с сильной экономики. В 2025 году для этого были коренным образом переписаны Налоговый, Водный, Строительный и Бюджетный кодексы. Всё это заложит основу мощной экономики", — отметил депутат.

Он также напомнил, что на встрече в Бурабае Президент говорил о необходимости формировать государство, которое слышит запросы граждан и показывает конкретный результат.

По словам Айдоса Сарыма, одно из ключевых отличий Национального курултая от других площадок — конкретные законодательные результаты.

"На основе вопросов, поднятых на курултае, на сегодняшний день принято около десяти законов", — отметил он.

Позиция Сената: законы по социальным и ценностным вопросам

Свою позицию обозначила депутат Сената Бибигуль Жексенбай. По её словам, на заседаниях курултая рассматриваются десятки законопроектов, направленных на решение актуальных общественных проблем.

"Принятые законы касаются развития общества и охватывают вопросы, которые копились годами: от бытового насилия до укрепления национальных ценностей. Только по итогам четвертого заседания были приняты 10 законов — по архивному делу, борьбе с наркобизнесом и наркоманией. На мой взгляд, каждое заседание курултая дает конкретный результат, и положительный эффект уже заметен", — сказала сенатор.

Она отметила, что повестка каждого заседания включает широкий круг тем. Более 100 членов курултая поднимают вопросы по разным сферам и регионам — от социально-экономической повестки и безопасности до культуры и искусства. По её мнению, среди возможных тем также могут быть парламентские реформы.

Кроме того, Жексенбай напомнила о предложениях, которые озвучивала на секционной работе курултая в декабре прошлого года.

"К сожалению, за 30 лет в Парламенте оригинал закона на казахском языке был подготовлен и принят всего два раза. Поэтому после новой парламентской реформы нужно предусмотреть, чтобы оригинал закона готовился на двух языках. Такая практика есть, например, в Швеции и других странах, где официально используются два языка", — отметила она.

Инфраструктура, логистика и "цифровой хаб"

В Бурабае отдельный акцент сделали на развитии реального сектора экономики. Проект автодороги Астана–Аркалык–Торгай–Ыргыз включили в государственный план, началась работа по развитию новых железнодорожных и логистических маршрутов. Также утверждена Концепция развития региональной инфраструктуры на 2025–2030 годы.

В рамках цели превратить Казахстан в цифровой хаб принят национальный план мероприятий и подготовлен проект Цифрового кодекса. Продолжается перевод госуслуг в онлайн-формат, создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Для сокращения разрыва между регионами утверждена Концепция регионального развития на 2025–2030 годы и запущены программы, направленные на повышение экономического потенциала областей.

Предложения депутатов: поддержка бизнеса и образование

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов сообщил, что участвовал в секции Национального курултая в конце прошлого года и внес ряд предложений.

"Я предложил повысить эффективность поддержки малого и среднего бизнеса, сформировать систему льготного кредитования, запустить цифровую платформу отечественных производителей и усилить их поддержку. Также поднимались вопросы совершенствования социальной поддержки граждан, пострадавших от Семипалатинского ядерного полигона, повышения эффективности работы комиссии и принятия конкретных решений", — отметил депутат.

Кроме того, Сабильянов предложил передать финансирование сферы образования с областного уровня на районные бюджеты — чтобы системно улучшать материально-техническую базу школ и планово проводить ремонтные работы.

В целом инициативы, озвученные на Национальном курултае, закрепляются конкретными решениями и поэтапно реализуются в государственной политике.