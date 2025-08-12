До конца 2025 года в Казахстане планируется закрытие трехсменных школ, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что в целом трехсменные школы в Казахстане уже максимально снижены. Сейчас есть вопросы по проблеме нехватки ученических мест и переполненности. В основном дефицит ученических мест в - Астане, Алматы, Шымкенте, а также Алматинской и Туркестанской области.

"Не хватает ученических мест, есть еще потребность в них. Хотя, в принципе, количество трехсменных школ уже значительно снизилось. Если вы помните, их было больше ста. В прошлом году этот вопрос был решен примерно по 70 школам, оставалось более 30 трехсменных. В этом году мы ожидаем, что до конца года этот вопрос будет полностью закрыт", - сказал министр.

Он также добавил, что благодаря строительству новых школ решится вопрос не только с трехсменными школами, но и с аварийными, а также с дефицитом ученических мест.