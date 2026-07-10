Закрытие арыков бетоном вызвало недовольство алматинцев: что ответили в акимате

Жители Алматы направили петицию в акимат города, городской маслихат и Министерство экологии и природных ресурсов с требованием не закрывать открытые арычные системы бетонными плитами, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам авторов петиции, арычная система Алматы – это не просто каналы для отвода воды, а уникальный инженерный комплекс, который обеспечивает гидрологический, экологический и климатический баланс города. Они считают, что превращение открытых арыков в закрытые подземные конструкции негативно скажется на безопасности мегаполиса, экологии и его историческом облике.

По мнению жителей, летом в плотно застроенных районах Алматы температура воздуха на несколько градусов выше, чем в предгорных зонах. При этом открытые арыки с водой, поступающей с гор, естественным образом охлаждают улицы и способствуют улучшению микроклимата города. Поэтому, считают авторы петиции, закрытие арыков бетонными плитами приведет к потере этого природного механизма охлаждения.

Угроза для зеленых насаждений

В петиции отмечается, что деревья Алматы на протяжении многих лет получали влагу благодаря открытым арыкам и подземным водам. Авторы документа считают, что на фоне снижения уровня грунтовых вод полная изоляция арычных систем может нарушить естественное увлажнение почвы, что приведет к ослаблению или высыханию зеленых насаждений.

Влияние на циркуляцию воздуха

Авторы петиции также подчеркнули, что Алматы обладает уникальной системой естественной циркуляции воздуха между горами и равниной. По их мнению, улицы и арыки, расположенные с юга на север, выполняют функцию природных аэрационных коридоров.

Открытые водные каналы и разница температур между водой и асфальтом усиливают движение воздуха, что способствует рассеиванию дыма и вредных веществ. В свою очередь, полное закрытие арыков бетоном может ухудшить воздухообмен и усилить образование смога.

Авторы петиции считают, что закрытие арыков не является единственным способом обеспечить безопасность пешеходов. По их мнению, проблему можно решить за счет качественного освещения, установки ограждений, строительства безопасных переходов, внедрения тактильных элементов навигации и регулярного обслуживания инфраструктуры.

Кроме того, жители указывают, что со временем бетонные плиты могут проседать, трескаться или смещаться, создавая новые опасности для пешеходов. Также, по их мнению, открытые арыки во время дорожно-транспортных происшествий могут выполнять роль дополнительного барьера, препятствующего выезду автомобилей на тротуары.

Может возрасти риск подтоплений

В петиции говорится, что Алматы является одним из регионов, где часто выпадают сильные осадки. По мнению авторов документа, закрытие арыков может снизить их пропускную способность и усложнить очистку от листьев и бытового мусора. Это, в свою очередь, может повысить риск подтопления улиц, пешеходных зон и подвалов жилых домов.

Жители считают, что такая практика нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленное в Экологическом кодексе Республики Казахстан, а также требование учитывать мнение населения при модернизации инфраструктуры, предусмотренное законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".

Кроме того, авторы петиции привели в пример международную практику, где в рамках концепции Daylighting во многих городах мира ранее закрытые водные каналы, наоборот, вновь открывают. По их мнению, Алматы не должна двигаться в противоположном направлении.

Требования жителей

Авторы петиции потребовали от городских властей:

ввести бессрочный мораторий на закрытие открытых арыков бетонными плитами на территории Алматы;

разработать программу поэтапного восстановления ранее закрытых арыков;

принять единый городской стандарт, который позволит обеспечить безопасность пешеходов при сохранении открытой водной системы;

регулярно проводить очистку, ремонт и восстановление арычной инфраструктуры.

В заключении петиции жители подчеркнули, что сохранение открытых арыков – это не только вопрос благоустройства, но и вопрос экологической безопасности, устойчивого развития города и защиты исторического облика Алматы.

"Арыки являются неотъемлемой частью истории, природы и культурной идентичности Алматы. Призываем сохранить их для нынешнего и будущих поколений", – говорится в петиции.

Что говорит акимат?

Акимат Алматы сообщил, что в рамках модернизации арычной системы планируется закрыть только около 15% ее общей протяженности. Согласно информации, предоставленной ведомством редакции, бетонными плитами будут закрываться лишь отдельные участки, где это необходимо с точки зрения безопасности, эксплуатации и комплексного благоустройства.

"Арычная система занимает важное место в истории и развитии Алматы. Поэтому в рамках благоустройства не предусматривается ее ликвидация. Напротив, основная инженерная функция арыков – отвод дождевых и талых вод – будет полностью сохранена", – говорится в ответе акимата.

Также в ведомстве отметили, что проводимые работы направлены на модернизацию арычной системы в соответствии с современными требованиями. По данным акимата, закрытие отдельных участков позволит снизить риск травмирования пешеходов, предотвратить накопление мусора и ила, а также повысить надежность инженерной инфраструктуры. При этом для дальнейшего обслуживания системы предусмотрены специальные технологические люки и решетки.

В акимате заявили, что современное развитие городской инфраструктуры требует одновременного обеспечения эффективной системы водоотведения и безопасности жителей. Кроме того, власти подчеркнули, что ключевую роль в формировании комфортного микроклимата Алматы играют деревья, кустарники и благоустроенные общественные пространства.

Таким образом, по словам представителей акимата, речь идет не об отказе от арычной системы, а о ее модернизации и адаптации к современным требованиям города.