Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов заявил, что не имеет отношения к задержанному руководителю управления архитектуры и градостроительства города Арману Абдешову, передает BAQ.KZ. Об этом он написал в своём официальном аккаунте в соцсетях.

Любые утверждения о том, что он является "моим человеком", не имеют под собой никаких оснований. Я не имею к нему никакого отношения. Его назначение на должность состоялось ещё до моего прихода в акимат, - написал он в Instagram.

Распространяемые сведения он назвал "очередным фейковым вбросом". Чиновник также призвал СМИ и авторов Telegram-каналов тщательно проверять факты перед публикацией, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Арман Абдешов возглавил управление архитектуры и градостроительства Шымкента в феврале 2025 года. Сегодня стало известно о его задержании сотрудниками КНБ. Абдешова подозревают в присвоении чужого имущества.