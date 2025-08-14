  • 14 Августа, 22:02

Замакима Шымкента опроверг связь с задержанным главой управления архитектуры

Руслан Берденов отрицает связь с Арманом Абдешовым.

Сегодня, 21:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/mazhilis_kz Сегодня, 21:51
Сегодня, 21:51
29
Фото: t.me/mazhilis_kz

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов заявил, что не имеет отношения к задержанному руководителю управления архитектуры и градостроительства города Арману Абдешову, передает BAQ.KZ. Об этом он написал в своём официальном аккаунте в соцсетях.

Любые утверждения о том, что он является "моим человеком", не имеют под собой никаких оснований. Я не имею к нему никакого отношения. Его назначение на должность состоялось ещё до моего прихода в акимат, - написал он в Instagram.

Распространяемые сведения он назвал "очередным фейковым вбросом". Чиновник также призвал СМИ и авторов Telegram-каналов тщательно проверять факты перед публикацией, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Арман Абдешов возглавил управление архитектуры и градостроительства Шымкента в феврале 2025 года. Сегодня стало известно о его задержании сотрудниками КНБ. Абдешова подозревают в присвоении чужого имущества.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ruslan Berdenov (@ruslan_berdenov)

Самое читаемое

Наверх