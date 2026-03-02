Столичная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту масштабных мошеннических действий при продаже квартир в жилом комплексе «Qyran», передает BAQ.kz.

По данным досудебного расследования, подозреваемые, являвшиеся сотрудниками строительной компании, организовали схему двойных продаж объектов недвижимости. Действуя от имени ТОО «International Invest Company IIC», они демонстрировали гражданам макеты будущего жилого комплекса, технические паспорта и документы, подтверждающие право реализации недвижимости.

Покупателям предлагались квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, что привлекало большое количество желающих приобрести недвижимость.

Однако вместо заключения официальных договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации. Денежные средства граждан принимались как наличными, так и безналичным способом — при этом средства перечислялись на личные счета фигурантов дела.

В результате преступных действий пострадали десятки граждан, общий ущерб превысил 8 миллиардов тенге.

С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых на сумму 7,4 миллиарда тенге.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще один фигурант отпущен под залог.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре.