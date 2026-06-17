Замминистра обороны рассказал, где проходит службу его сын

Заместитель министра обороны Казахстана по воспитательной и идеологической работе Аскар Мустабеков сообщил, что его сын сейчас проходит срочную военную службу в Пограничной службе и после армии планирует остаться служить по контракту.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Мажилиса. Представители СМИ поинтересовались у замминистра, как его сын относится к службе в армии и сталкивается ли с какими-либо трудностями.

"Один из моих сыновей сейчас проходит службу в Пограничной службе", – рассказал Аскар Мустабеков.

По его словам, жалоб на условия службы у сына нет. Более того, после завершения срочной службы он намерен продолжить военную карьеру.

"Он не жалуется. После армии планирует остаться служить по контракту. Это его собственное решение", – отметил заместитель министра обороны.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений условий службы в армии и мер по повышению безопасности военнослужащих. Ранее в Министерстве обороны сообщали о планах внедрения технологий искусственного интеллекта для контроля за дисциплиной и порядком в воинских частях.

Кроме того, в ведомстве недавно прокомментировали вопрос о возможном использовании мяса сайги в рационе военнослужащих.