Замминистра обороны рассказал, где проходит службу его сын
Аскар Мустабеков сообщил, что его сын проходит службу в Пограничной службе Казахстана и после армии намерен продолжить карьеру военнослужащего по контракту.
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Заместитель министра обороны Казахстана по воспитательной и идеологической работе Аскар Мустабеков сообщил, что его сын сейчас проходит срочную военную службу в Пограничной службе и после армии планирует остаться служить по контракту.
Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Мажилиса. Представители СМИ поинтересовались у замминистра, как его сын относится к службе в армии и сталкивается ли с какими-либо трудностями.
"Один из моих сыновей сейчас проходит службу в Пограничной службе", – рассказал Аскар Мустабеков.
По его словам, жалоб на условия службы у сына нет. Более того, после завершения срочной службы он намерен продолжить военную карьеру.
"Он не жалуется. После армии планирует остаться служить по контракту. Это его собственное решение", – отметил заместитель министра обороны.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений условий службы в армии и мер по повышению безопасности военнослужащих. Ранее в Министерстве обороны сообщали о планах внедрения технологий искусственного интеллекта для контроля за дисциплиной и порядком в воинских частях.
Кроме того, в ведомстве недавно прокомментировали вопрос о возможном использовании мяса сайги в рационе военнослужащих.
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