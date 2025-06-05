В Казахстане разгорается новый коррупционный скандал в системе здравоохранения. Антикоррупционная служба раскрыла масштабную схему хищений в Национальном фонде социального медицинского страхования. В центре расследования оказался заместитель председателя Правления НАО "Фонд социального медицинского страхования".

По данным следствия, чиновник подозревается в организации многомиллионного хищения - более 400 миллионов тенге - под видом оказания медицинских услуг жителям Усть-Каменогорска, передает BAQ.KZ

Как оказалось, услуги существовали только на бумаге: в информационную систему "Damumed" вносились десятки тысяч фиктивных записей - более 30 тысяч "приписок", согласно официальным данным.

Хищения, предположительно, проводились в сговоре с одним из филиалов Фонда в Восточно-Казахстанской области. Кроме того, зампред Фонда, как утверждают следователи, нелегально участвовал в деятельности частного медицинского учреждения, куда также могли "утекать" бюджетные средства. Деньги впоследствии легализовывались через покупку дорогостоящего имущества.

По решению суда фигурант заключён под стражу. Следствие продолжается, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности, возможные соучастники и каналы отмывания средств.

Антикоррупционная служба подчёркивает, что сфера здравоохранения остаётся одной из самых уязвимых к коррупции: за последние три года было зарегистрировано 134 уголовных дела, осуждены 57 человек.

Важно: пока вина подозреваемого не подтверждена вступившим в силу приговором суда, он считается невиновным - в соответствии с Конституцией и УПК РК.

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