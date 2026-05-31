Запасы свыше 8,8 млрд баррелей: Ирак нашел гигантское нефтяное месторождение

Власти Ирака сообщили об обнаружении крупного нефтяного месторождения в провинции Наджаф на юге страны, недалеко от границы с Саудовской Аравией. По предварительным оценкам, запасы одного из разведанных участков превышают 8,8 млрд баррелей нефти, что делает находку одной из крупнейших за последние годы.

Новое месторождение расположено на участке Qurnain, который считается одним из наиболее перспективных районов для нефтеразведки в Ираке. Его площадь составляет около 8,8 тысячи квадратных километров. Контракт на разведку и разработку участка был заключен в октябре 2024 года.

Как сообщили в Министерстве нефти Ирака, результаты бурения разведочной скважины Shams-11 подтвердили наличие легкой нефти. Начальный дебит скважины составил 3 248 баррелей в сутки.

Открытие было официально объявлено в ходе встречи министра нефти Ирака Хаяна Абдул Гани с представителями китайской компании ZhenHua Oil. Стороны обсудили дальнейшее развитие проекта, а также применение современных технологий бурения для ускорения разведочных работ и последующего запуска промышленной добычи.

Разработкой месторождения занимается дочерняя структура китайской компании - Qurnain Petroleum Limited, которая проводит буровые и сейсморазведочные работы совместно с иракскими партнерами. Инвестор уже представил план ускоренного освоения месторождения, предусматривающий быстрый переход к коммерческой эксплуатации.

На фоне открытия нового месторождения Багдад также продолжает реализацию масштабного проекта по строительству нефтепровода, который должен соединить южную провинцию Басра с городом Хадита на западе страны. Проектная мощность трубопровода составит до 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

Ирак остается одним из крупнейших нефтедобывающих государств мира. По данным Управления энергетической информации США (EIA), страна занимает пятое место по объему доказанных запасов нефти - около 145 млрд баррелей. Это соответствует примерно 17% запасов Ближнего Востока и почти 8% мировых нефтяных резервов.

При этом нефтяной сектор страны испытывает давление из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и перебоев в работе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть иракского нефтяного экспорта.