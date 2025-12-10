В кулуарах Мажилиса депутат Мурат Абенов прокомментировал ситуацию с использованием пенсионных накоплений на лечение зубов и глаз, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, запрет на подобные траты делает жизнь граждан сложной и негативно отражается на здоровье.

"Вообще ЕНПФ - это наши деньги. И когда в прошлом году хотели запретить использовать их на лечение зубов, я был против. Несколько статей написал. Сейчас человек не имеет возможности вылечить зубы, потому что это очень дорого. Но почему-то из ОСМС убрали это. Я страховку плачу, а зубы за счёт страховки не могу починить", — отметил Абенов.

Депутат подчеркнул, что запрет особенно сильно бьёт по взрослым людям, которые сталкиваются с проблемами зубов и глаз.

"Многие взрослые люди на 70% имеют проблемы с зубами. Это плохо для здоровья. Когда человек не вовремя лечит зубы, он неправильно питается, появляются инфекции. По сути мы делаем из людей больных. Один зуб протезировать - около 300 тысяч тенге, у кого-то 3–4 зуба. Сейчас люди экономят, денег не хватает, зарплаты маленькие", — сказал он.

Абенов также объяснил, по его мнению, причины ограничений.

"Проблема в том, что Отбасы банк видит, что деньги уходят, и хочет на этом зарабатывать. Это лоббистский интерес, чтобы мы не тратили деньги на лечение. А если кто-то подготовил петицию, я первый готов подписать её - нужно вернуть людям право лечить зубы за счет своих пенсионных накоплений", — заявил он.

По словам депутата, аналогичная проблема существует и в сфере офтальмологии.