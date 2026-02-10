Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев поддержал инициативу по усилению конституционных гарантий права на жильё и предложил прямо закрепить норму о недопустимости выселения без решения суда. Об этом он заявил на заседании Конституционной комиссии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, защита от произвольного выселения является ключевым элементом права на жильё, закреплённого в международных документах, включая Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.

"Нормативным ядром права на жильё является гарантия защиты от произвольного выселения. Международные стандарты допускают выселение только при одновременном соблюдении сразу нескольких условий, прежде всего — при наличии законных оснований и соблюдении всех процедур", — отметил Ластаев.

Омбудсмен подчеркнул, что выселение не может проводиться произвольно и без учёта жизненных обстоятельств.

"Как выселять людей в мороз минус 25–30 градусов? А если это единственное жильё? А если там проживает семья с малолетними детьми?" — задался вопросом он.

При этом Ластаев отметил, что в отдельных случаях выселение возможно, если речь идёт о защите жизни и здоровья самих граждан, например, при проживании в опасной зоне. Однако даже в таких ситуациях, по его словам, все споры должны рассматриваться исключительно судом.

"Поэтому предлагается закрепить в Конституции норму, согласно которой без решения суда недопустимо не только лишение жилища, но и выселение", — заявил Уполномоченный по правам человека.

Он добавил, что хотя подобные запреты уже предусмотрены действующим законодательством, их закрепление в Основном законе обеспечит устойчивость и неизменность правовых гарантий.

В целом, по оценке Ластаева, проект новой Конституции формирует более устойчивую и человекоцентричную систему защиты прав и свобод граждан.

"Проект усиливает правовую определённость, расширяет судебные механизмы защиты и отвечает общественному запросу на справедливость, безопасность и уважение человеческого достоинства", — подчеркнул он.

Омбудсмен считает, что с учётом широты обсуждения документ может быть вынесен на всенародный референдум и поддержан как отражающий интересы граждан.