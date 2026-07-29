Запрет праворульных автомобилей: автоэксперт назвал главную причину ДТП

По мнению автоэксперта Алексея Алексеева, проблема заключается не в самих автомобилях, а в контроле за водителями, соблюдении требований закона и состоянии дорожной инфраструктуры. В Казахстане время от времени вновь поднимается вопрос о запрете автомобилей Toyota Alphard или праворульных машин в целом. Действительно ли запрет способен решить проблему или это лишь эмоциональная реакция на общественный резонанс? Корреспондент BAQ.KZ изучил вопрос.

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что оснований для введения подобных ограничений нет.

По его словам, несколько лет назад в законодательство Казахстана уже внесли изменения, запретив использование праворульных автомобилей для регулярных пассажирских перевозок и работы в такси.

"Если это требование соблюдается, то при чем здесь Alphard? Проблема не в автомобиле. Во-первых, она в человеке, который находится за рулем. Во-вторых, в исполнении требований закона. Праворульный Alphard не должен заниматься регулярными междугородними перевозками. Если кто-то нарушает это требование, необходимо усилить контроль", - отметил эксперт.

По его мнению, главная задача правоохранительных органов - не допускать массовых незаконных пассажирских перевозок на праворульных автомобилях.

Правый руль действительно опаснее, но закон уже ввел ограничения

Алексей Алексеев не отрицает, что совершать обгон на загородных трассах на праворульном автомобиле сложнее, чем на машине с левым рулем.

"Конечно, к этому тоже можно приспособиться. Но опасность действительно существует. В такой ситуации водитель рискует не только собственной жизнью, но и жизнями других людей. Если это становится ежедневным заработком, допускать такое нельзя, - считает он.

По словам эксперта, именно поэтому законодательство ограничивает использование праворульных автомобилей для регулярных коммерческих перевозок.

«Alphard - автомобиль, предназначенный для перевозки людей»

Автоэксперт называет Toyota Alphard автомобилем, специально приспособленным для пассажирских перевозок.

"Это надежный японский бренд. Автомобиль хорошо зарекомендовал себя как в Казахстане, так и во всем мире. Поэтому запрещать именно эту модель нелогично. На чем тогда завтра перевозить людей? Надежных автомобилей, подходящих для таких задач, у нас очень мало. По сути, в качестве альтернативы остается только Hyundai", - пояснил Алексей Алексеев.

По его мнению, если перевозчики пересядут на автомобили Hyundai, то ДТП начнут регистрировать уже с участием этих машин. После этого может возникнуть вопрос о запрете и данной модели.

"Чаще всего в аварии попадают автомобили, которые используются чаще других. Если следовать такой логике, придется запретить все наиболее распространенные в Казахстане машины", - отметил эксперт.

Отдельной статистики по Alphard нет

По словам эксперта, в Казахстане не ведется отдельная статистика ДТП с участием автомобилей Toyota Alphard.

"Даже если бы такая статистика существовала, причиной частого участия этих машин в авариях было бы то, что они широко используются для пассажирских перевозок. Их выбирают именно потому, что они предназначены для таких целей, удобны и надежны", - сказал он.

Если закон сработал, оснований для сомнений нет

В последнее время также активно обсуждается безопасность переоборудованных автомобилей.

Алексей Алексеев считает, что ответственность в этом вопросе также лежит на государстве.

По его словам, государство выдало специальным компаниям лицензии на переоборудование праворульных автомобилей в леворульные и проверило их документы. После этого такие машины поставили на государственный учет и разрешили эксплуатировать.

"Это означает, что государство признало их пригодными для использования. Поэтому утверждать сегодня, что переоборудованные автомобили нельзя эксплуатировать, противоречит закону. Кроме того, нет никакой статистики, которая подтверждала бы, что ДТП происходят именно из-за переоборудования", - подчеркнул эксперт.

Главная причина ДТП - действия водителя

По мнению автоэксперта, корень проблемы заключается не в автомобиле.

"Основные причины - превышение скорости, выезд на встречную полосу и неправильная оценка дорожной обстановки. Именно это приводит к тяжелым авариям. Ответственность водителя здесь стоит на первом месте", - заявил он.

Вместе с тем эксперт считает, что государству следует уделять больше внимания развитию безопасной дорожной инфраструктуры.

По его словам, в Казахстане очень мало дорог с ограждениями, разделяющими встречные транспортные потоки. Даже некоторые новые дороги вводят в эксплуатацию двухполосными.

"На таких дорогах в аварию может попасть не только Alphard, но и любой другой автомобиль", — пояснил эксперт.

Запрет может привести к подорожанию проезда

Алексей Алексеев также обратил внимание на возможные экономические последствия запрета.

По его мнению, перевозчикам придется покупать другие, более дорогие автомобили. Для этого они будут брать кредиты, а дополнительные расходы впоследствии отразятся на стоимости билетов и проезда.

"Они пересядут на другие автомобили и повысят цены, чтобы компенсировать свои расходы", - отметил он.

Есть ли решение?

Автоэксперт считает, что решать проблему нужно не запретом автомобилей, а развитием общественного транспорта.

По его словам, если на определенных направлениях люди вынуждены пользоваться услугами частных перевозчиков, необходимо запускать по этим маршрутам регулярные автобусы и микроавтобусы.

"Тогда билеты будут дешевле, а безопасность пассажиров повысится", - считает он.

Кроме того, эксперт предлагает усилить контроль за частными междугородними перевозчиками.

По его словам, многие такие водители превышают скорость, а их профессиональная подготовка, сертификация и своевременное прохождение технического контроля проверяются недостаточно тщательно.