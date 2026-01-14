Алкоголь остаётся одним из ключевых факторов преступности в стране и напрямую влияет на утрату человеческого потенциала. Об этом заявил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос от фракции "Народной партии Казахстана", передает BAQ.KZ.

По данным МВД, в состоянии алкогольного опьянения совершается каждое второе убийство, каждое третье изнасилование и хулиганство, каждый четвёртый грабёж и ДТП, а также более половины правонарушений в сфере семейно-бытового насилия. Отдельную тревогу, по словам депутата, вызывает доступность алкоголя для несовершеннолетних и невозможность эффективного контроля за многочисленными торговыми точками.

– Алкоголь является первопричиной многих преступлений. Если не устранять источник, мы будем бесконечно ликвидировать последствия. Сегодня никто не может гарантировать, что алкоголь не продаётся несовершеннолетним – объектов торговли слишком много, и физически проконтролировать их невозможно, — отметил мажилисмен.

В связи с этим фракция НПК предложила вернуться к запрету продажи алкоголя в радиусе 100 метров от детских и образовательных учреждений, ограничить количество торговых точек, а также ввести обязательную цифровую маркировку алкогольной продукции для контроля её оборота.

Кроме того, депутат предложил запретить розничную продажу алкоголя после 20:00, продажу в кафе и ресторанах после 22:00, а также полностью исключить онлайн-торговлю спиртным. Отдельным блоком в запросе обозначена необходимость разработки единой государственной программы профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних и молодёжи с использованием цифровых и медиа-инструментов.