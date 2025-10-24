В Мангистауской области разгорелся конфликт на железной дороге после жалоб сотрудников Бейнеуской дистанции пути на запугивание и вмешательство в рабочие вопросы, передает BAQ.KZ.

Сотрудники заявили, что на недавнем собрании по условиям труда и пошиву зимней одежды присутствовали двое неизвестных, которые якобы начали угрожать им и вмешиваться в обсуждение.

"Подобная ситуация происходит уже в третий раз. Мы требуем уволить директора Мангистауского отделения магистральной сети КТЖ Ерназара Изтурганова и других причастных руководителей", — заявили работники в видеообращении, распространяемом в социальных сетях.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" подтвердило факт обращения и сообщило, что ситуация носит внутренний, бытовой характер, связанный с недопониманием между отдельными сотрудниками и руководством регионального подразделения. В целях объективного и всестороннего изучения обстоятельств в Мангистауский регион направят рабочую группу центрального аппарата КТЖ и филиала "Дирекция магистральной сети".

Специалисты проведут служебную проверку и дадут оценку изложенным фактам. Руководство Компании держит ситуацию на контроле и по итогам проверки примет "соответствующие организационные решения в строгом соответствии с трудовым законодательством и внутренними нормативными актами", — отмечают в пресс-службе КТЖ.