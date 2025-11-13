Запущена электронная платформа закупок для модернизации коммуналки и энергетики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Под председательством вице-премьера РК Каната Бозумбаева прошло заседание Проектного офиса по реализации Нацпроекта "Модернизация коммунального и энергетического секторов", передаёт BAQ.KZ.
С ноября заработала электронная платформа закупок meks.zakup.sk.kz, на которой зарегистрированы все коммунальные предприятия, участвующие в Нацпроекте. Уже 26 предприятий подали заявки по 174 проектам на общую сумму около полтриллиона тенге.
На заседании также обсудили потребности в товарах на 2026 год. Выявлено 680 потенциальных ЕРС-подрядчиков и 172 отечественных производителя, готовых обеспечить поставки для реализации проектов.
Кроме того, участники совещания рассмотрели меры жилищной поддержки малообеспеченных граждан. В 2025 году 9,6 тыс. семей получили компенсации части расходов на коммунальные услуги.
Канат Бозумбаев поручил упростить механизм предоставления помощи и усилить информирование населения о действующих мерах государственной поддержки.
Самое читаемое
- 94% сёл Алматинской области подключены к широкополосному интернету
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- Крупные районы Алматы останутся без света: график плановых отключений
- Синоптики прогнозируют морозы до –20° в Казахстане
- Казахстан использует Авраамовы соглашения для укрепления позиций в Центральной Азии