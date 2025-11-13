Под председательством вице-премьера РК Каната Бозумбаева прошло заседание Проектного офиса по реализации Нацпроекта "Модернизация коммунального и энергетического секторов", передаёт BAQ.KZ.

С ноября заработала электронная платформа закупок meks.zakup.sk.kz, на которой зарегистрированы все коммунальные предприятия, участвующие в Нацпроекте. Уже 26 предприятий подали заявки по 174 проектам на общую сумму около полтриллиона тенге.

На заседании также обсудили потребности в товарах на 2026 год. Выявлено 680 потенциальных ЕРС-подрядчиков и 172 отечественных производителя, готовых обеспечить поставки для реализации проектов.

Кроме того, участники совещания рассмотрели меры жилищной поддержки малообеспеченных граждан. В 2025 году 9,6 тыс. семей получили компенсации части расходов на коммунальные услуги.

Канат Бозумбаев поручил упростить механизм предоставления помощи и усилить информирование населения о действующих мерах государственной поддержки.