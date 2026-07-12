Запутался в камышах и не смог выбраться: в Астане спасли мужчину
В Астане спасатели МЧС переправились через реку, чтобы помочь мужчине, который запутался в камышах у водопада
12 Июля 2026, 09:55
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12 Июля 2026, 09:5512 Июля 2026, 09:55
88Фото: pixabay.com
В Астане спасатели пришли на помощь мужчине, который запутался в камышах и не смог самостоятельно выбраться.
Инцидент произошел в районе Сарыарка, в местности Зеленая роща, недалеко от водопада. В камышах застрял мужчина 1982 года рождения.
"На место происшествия оперативно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС. Переправившись через реку, спасатели добрались до мужчины, вывели его из камышей и вместе с ним вернулись на другой берег", - сообщили в ведомстве.
В медицинской помощи спасенный не нуждался.
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