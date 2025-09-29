На аппаратном совещании Министерства труда и социальной защиты населения РК под председательством Светланы Жакуповой были подняты ключевые вопросы совершенствования миграционной политики и реализации Концепции безопасного труда до 2030 года, передает BAQ.KZ.

Казахстан фиксирует положительное сальдо миграции — только за второй квартал 2025 года прирост составил более 7,7 тысяч человек. В страну в основном прибывают граждане стран СНГ и Китая, тогда как квалифицированные кадры продолжают выезжать в Россию и Германию.

Председатель Комитета по миграции Асет Шонов отметил положительную динамику: всё меньше казахстанцев уезжают на заработки за границу. Несмотря на это, за рубежом по-прежнему трудятся более 126 тысяч граждан, преимущественно в России и Южной Корее. В поддержку трудовых мигрантов заключены международные соглашения, в том числе с Катаром и Великобританией. Также приняты меры по регулированию привлечения иностранных специалистов: расширен список сезонных профессий, увеличены квоты для высококвалифицированных работников, но при этом сокращены лимиты для трудовых иммигрантов и установлены ограничения на число иностранных топ-менеджеров в компаниях.

Отдельное внимание уделено этнической миграции: в 2025 году статус кандаса получили почти 9,6 тысяч этнических казахов — это на 22% меньше, чем в прошлом году. Основными регионами переселения остаются юг страны и крупные города. Сейчас разрабатываются законодательные изменения, направленные на упрощение получения статуса и адаптацию переселенцев.

Шонов также анонсировал новую Концепцию миграционной политики до 2030 года, которая должна сбалансировать внутренние и внешние потоки населения, повысить демографическую устойчивость, поддержать этническую миграцию и работу с диаспорой, а также обеспечить приток квалифицированных кадров. Этот документ станет основой для эффективного управления человеческим капиталом и укрепления национальной безопасности.