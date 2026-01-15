В международном аэропорту Астаны обнаружена заражённая подкарантинная продукция, передает BAQ.KZ.

Во время фитосанитарного контроля инспектор выявил партию семян томатов, ввезённых из Кореи. Страна происхождения партии — Индия. При проверке установлено заражение карантинным объектом — вирусом коричневой морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus).

Вирус относится к особо опасным карантинным объектам, способным нанести значительный ущерб овощеводству и сельскому хозяйству в целом, представляя серьёзную угрозу фитосанитарной безопасности страны.

В отношении владельца партии семян возбуждено административное дело, материалы которого направлены в суд для принятия процессуального решения.

Ведомство призывает участников внешнеэкономической деятельности строго соблюдать требования карантинного фитосанитарного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Казахстана.