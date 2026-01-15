Заражённые семена томатов из Кореи выявили при контроле в аэропорту Астаны
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В международном аэропорту Астаны обнаружена заражённая подкарантинная продукция, передает BAQ.KZ.
Во время фитосанитарного контроля инспектор выявил партию семян томатов, ввезённых из Кореи. Страна происхождения партии — Индия. При проверке установлено заражение карантинным объектом — вирусом коричневой морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus).
Вирус относится к особо опасным карантинным объектам, способным нанести значительный ущерб овощеводству и сельскому хозяйству в целом, представляя серьёзную угрозу фитосанитарной безопасности страны.
В отношении владельца партии семян возбуждено административное дело, материалы которого направлены в суд для принятия процессуального решения.
Ведомство призывает участников внешнеэкономической деятельности строго соблюдать требования карантинного фитосанитарного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Казахстана.
Самое читаемое
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Жители Темиртау остались без отопления в разгар сильных морозов
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- В Казахстане изменили правила погребения и ухода за могилами