Зарплата под арестом, пособие заблокировано: в чём проблема системы ЧСИ? – разъяснение юриста

В последние годы в Казахстане участились жалобы на частных судебных исполнителей. В социальных сетях и среди правозащитников часто звучат заявления: "полностью заблокировали мой счёт", "удержали даже пособие", "наложили арест без предупреждения". Чтобы разобраться в сути проблемы, корреспондент BAQ.kz поговорил с юристом Даулетханом Ахметовым.

Что нужно, чтобы стать частным судебным исполнителем?

По словам юриста, не каждый может занять эту должность.

Прежде всего у кандидата должно быть высшее юридическое образование. То есть необходимо окончить специальность «юриспруденция». Также учитывается опыт работы в юридической сфере.

"В соответствии с законом “Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей”, кандидат должен пройти стажировку и получить лицензию. Также необходимо соответствовать профессиональным требованиям", – говорит юрист.

Стоит отметить, что ранее этот вопрос неоднократно поднимался и в Мажилисе. Депутаты предлагали ужесточить требования к частным судебным исполнителям. Теперь они будут обязаны проходить обязательную переаттестацию. Те, кто не знает закон и кодекс профессиональной этики, могут лишиться лицензии.

В каких случаях могут заблокировать счета?

По словам юриста, для ареста банковского счёта гражданина должны быть основания. Наиболее распространённые – исполнительная надпись нотариуса или вступившее в законную силу решение суда.

Если после вынесения судебного решения гражданин не подаёт апелляционную жалобу в установленный срок, документ направляется на принудительное исполнение.

Юрист отмечает, что в таких случаях человек часто чувствует себя загнанным в угол.

"По закону с заработной платы гражданина нельзя удерживать более 50%. Кроме того, у человека должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума. Сейчас он составляет чуть более 50 тысяч тенге", – говорит он.

Однако на практике всё не всегда происходит строго по закону.

"Некоторые судебные исполнители направляют постановления работодателю и удерживают зарплату через него, но вместо этого полностью блокируют банковские счета человека. Также бывают случаи, когда блокируются все счета, кроме специальных социальных, и полностью списываются средства. Это морально тяжело для человека — он чувствует себя полностью загнанным в безвыходную ситуацию", – говорит Даулетхан Ахметов.

По словам юриста, частные судебные исполнители могут определить место работы гражданина, так как видят пенсионные отчисления. Несмотря на это, иногда применяется самый простой способ — полная блокировка счетов.

Бывают случаи, когда блокируют даже детские пособия

Одной из проблем, на которую отдельно обращает внимание эксперт, является блокировка социальных выплат.

В статье 98 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" чётко указано, какие выплаты не подлежат взысканию.

Среди них:

пособия по рождению ребёнка;

выплаты по уходу за ребёнком;

пособия многодетным семьям;

выплаты по потере кормильца.

Однако, по словам юриста, граждане сами часто совершают ошибку, не открывая специальные социальные счета и получая деньги на обычную банковскую карту.

"Когда судебный исполнитель накладывает арест, система не может определить, к какому виду относится поступившая сумма. В результате деньги автоматически списываются. Позже их можно вернуть через прокуратуру или суд, но чёткого механизма пока нет", – говорит юрист.

Автомобиль и жильё: в каких случаях накладываются ограничения?

Под исполнительное производство может попасть не только банковский счёт, но и имущество должника. Чаще всего речь идёт об автомобилях и жилье.

"Если автомобиль приобретён в автокредит и находится в залоге у банка, кредитная организация имеет право на взыскание. В таком случае судебный исполнитель может вынести постановление, отправить автомобиль на штрафстоянку и затем реализовать его через аукцион", – говорит юрист.

Если же автомобиль куплен за потребительский кредит или наличными и не находится в залоге у банка, ситуация иная. Такое имущество сложнее сразу взыскать, поскольку оно не является залоговым.

Однако если автомобиль заложен в ломбарде или другой финансовой организации, при неуплате долга он может быть изъят. Это связано с тем, что гражданин сам подписывает договор и передаёт имущество в залог.

С жильём ситуация аналогичная. В обществе распространено мнение, что "единственное жильё не забирают". Однако если дом находится в ипотеке или в залоге у банка, финансовая организация имеет право на взыскание.

"Если жильё заложено банку, например, в ипотеке, банк может его изъять. Однако сейчас обсуждаются изменения, касающиеся защиты единственного жилья. Предлагается сначала использовать такие меры, как реструктуризация долга, составление графика платежей, временные послабления", – говорит Даулетхан Ахметов.

По словам эксперта, если у человека несколько квартир, земельных участков или другого имущества, взыскание возможно. А вот вопрос единственного жилья должен рассматриваться индивидуально.

Поэтому юрист советует гражданам внимательно читать документы перед подписанием кредитов, ипотек и договоров залога, поскольку риск потери имущества часто начинается именно с условий договора.

Нужен специальный счёт для зарплаты — юрист

По мнению юриста, главная проблема нынешней системы – механизмы, которые фактически лишают человека возможности работать.

Сегодня некоторые граждане из-за ареста не могут даже открыть новый банковский счёт. Из-за этого они не могут устроиться на работу.

"Поэтому, на мой взгляд, нужно ввести специальный защищённый “зарплатный счёт”. Тогда человек сможет работать и получать зарплату, а судебный исполнитель будет удерживать только установленную законом часть", – говорит он.

По его словам, систему не нужно полностью разрушать – наоборот, необходимо усилить государственный контроль и создать больше механизмов защиты прав человека.