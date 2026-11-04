Зарплаты ветеринаров в Казахстане могут вырасти почти вдвое: что предлагают депутаты

Зарплаты казахстанских ветеринаров могут вырасти почти вдвое. Вместе с повышением доходов специалистам предлагают дополнительные выплаты, профессиональную защиту и новые социальные гарантии. Но у депутатов возник вопрос, смогут ли ветеринары во всех регионах рассчитывать на одинаковую поддержку, передает корреспондент BAQ.KZ.

Поправки в законодательство о ветеринарии представил в Курултае председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам Серик Егизбаев.

По его словам, профессия ветеринара теряет привлекательность, особенно в сельской местности. Нехватка кадров увеличивает нагрузку на действующих сотрудников и мешает своевременному проведению ветеринарных мероприятий.

«В настоящее время средняя заработная плата ветеринарных специалистов составляет около 220 тысяч тенге. В случае принятия законопроекта ожидается ее повышение как минимум до 420 тысяч тенге», - сообщил Егизбаев.

Кроме повышения зарплат, законопроект предусматривает выплату пособия на оздоровление в размере не менее двух должностных окладов при выходе в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Предлагаются и доплаты за ученые степени. Кандидатам наук в размере 17 месячных расчетных показателей, докторам наук в размере 34 показателей по основному месту работы. Специалистов планируют снабжать специальной одеждой.

Кто проследит за выплатами в регионах

Депутат Курултая Асхат Рахимжанов обратил внимание на проблему, с которой ветеринары сталкиваются уже сегодня. Государственная поддержка предусмотрена, но ее получение во многом зависит от финансовых возможностей местных властей.

«В Казахстане существует ряд мер государственной поддержки. Это доплата к должностному окладу, подъемные пособия, помощь в покупке и строительстве жилья. Исполнение и реализация этих мер господдержки зачастую зависит от возможностей местного бюджета и решения местных исполнительных органов власти. И зачастую все это выглядит неравномерно по всему Казахстану», - отметил депутат.

Отвечая на вопрос, представитель Министерства национальной экономики пояснил, что деньги из республиканского бюджета поступают в регионы в виде трансфертов.

«Предусмотрен мониторинг средств со стороны местных исполнительных органов. При этом местные исполнительные органы будут готовить отчет о результатах мониторинга, который будет предоставляться администратору бюджетных программ», - пояснили в ведомстве.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили о планах создать ветеринарную палату в форме некоммерческой организации.

«Функция будет направлена на защиту прав и интересов наших ветеринаров», - пояснил представитель ведомства.

Предполагается, что палата займется профессиональными интересами специалистов, их учетом и повышением квалификации.

«Как контролируют препараты, если инспекцию только создают?»

Не обошлось без вопросов о безопасности ветеринарных лекарств.

Депутат Владимир Киян поинтересовался, кто сейчас следит за обращением препаратов для животных.

«Законопроектом предполагается создание фармацевтической инспекции по контролю за обращением ветеринарных препаратов. В связи с чем поясните, пожалуйста, как сегодня осуществляется контроль за оборотом ветеринарных препаратов, если мы ее только создаем?» - спросил депутат.

Представитель Министерства сельского хозяйства сообщил, что на создание инспекции предусматривается 16 млн тенге.

«На сегодняшний день положительное заключение Республиканской бюджетной комиссии в этом направлении имеется. Мы приводим наше национальное законодательство в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза», - ответили в министерстве.

Инспекция должна заниматься контролем обращения ветеринарных препаратов и фармакологическим надзором.

Законопроектом предусмотрено усиление государственного ветеринарного контроля на торговых объектах, где продают животных, продукцию и сырье животного происхождения.

От животных до лекарств: учет переведут в цифровой формат

Еще одну проблему поднял депутат Руслан Идрисов. Его интересовало, как новые цифровые механизмы будут работать вместе с уже действующими информационными системами.

«Отдельный блок поправок касается цифровизации процессов в области ветеринарии, направленных на повышение достоверности учета и отчетности, обеспечение прослеживаемости и ускорение обмена информацией», - отметил депутат.

В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что в стране уже действует информационная система идентификации сельскохозяйственных животных. Она содержит сведения о поголовье и связана с государственными базами данных.

«Мы работаем над разработкой информационной системы по обеспечению прослеживания ветеринарных препаратов. Наша задача обеспечить полную прослеживаемость в электронном формате», - сообщил представитель министерства.

Законопроект предусматривает развитие цифрового учета животных, ветеринарных мероприятий и государственного контроля.

Владельцев животных предполагается обязать своевременно сообщать об их продаже, убое, потере или повреждении средств идентификации.

Помимо этого, поправки перераспределяют функции между ветеринарными организациями. Республиканскому противоэпизоотическому отряду планируют передать полномочия, связанные с обращением ветеринарных препаратов и возмещением стоимости животных и продукции, подлежащих изъятию и уничтожению. В ведении Комитета ветеринарного контроля и надзора предусматриваются обследование очагов заболеваний, выдача лицензий и разрешений.

27 млрд тенге ежегодно

Представляя законопроект, Серик Егизбаев озвучил и предполагаемые расходы государства.

«На реализацию законопроекта из государственного бюджета планируется ежегодно выделять около 27 миллиардов тенге», - сообщил он.

Депутат призвал коллег поддержать поправки с учетом ожиданий профессионального сообщества.

Законопроект рассматривается в первом чтении. Предлагаемые повышения зарплат, дополнительные выплаты и другие изменения пока не вступили в силу.