Зарплаты ветеринаров вырастут в 2,5 раза: Правительство утвердило пятилетний план развития отрасли

Документ разработан во исполнение поручений Президента Касым-Жомарта Токаева и направлен на создание современной системы ветеринарной безопасности, развитие животноводства и защиту населения от заболеваний, общих для животных и человека.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин, Казахстан уже добился международного признания благополучия по ряду особо опасных заболеваний животных, включая ящур, африканскую чуму лошадей, а также африканскую и классическую чуму свиней. Это позволило стране расширить экспорт отечественной животноводческой продукции.

Что изменится в ближайшие пять лет

Одним из главных направлений программы станет борьба с особо опасными болезнями животных и усиление ветеринарного контроля по всей стране.

Кроме того, власти планируют значительно улучшить условия работы ветеринарных специалистов. К 2030 году фонд оплаты труда сотрудников ветеринарных организаций местных исполнительных органов должен увеличиться в 1,5–2,5 раза.

Также предусмотрено масштабное обновление материально-технической базы отрасли. Планируется, что к концу реализации программы уровень оснащения территориальных подразделений и подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства обновится на 80%.

Цифровой контроль от фермы до прилавка

Особое внимание в плане уделено цифровизации ветеринарной сферы.

Сегодня в Казахстане уже работают информационные системы идентификации сельскохозяйственных животных, а также мобильные приложения ISZH-MOBILE и TortTulik, которые позволяют автоматически передавать данные в государственные базы.

Для обеспечения полной прослеживаемости продукции реализуется система контроля по принципу «от фермы до стола». В специальный модуль ветеринарно-санитарной экспертизы уже подключены объекты убоя, торговые площадки и лаборатории. В дальнейшем к системе планируют подключить и предприятия общественного питания.

Защита границы и развитие экспорта

Для предотвращения заноса опасных заболеваний и контроля качества продукции на приграничной территории страны работают 67 ветеринарных контрольных постов.

Только в 2025 году ветеринарные инспекторы проверили около 60 тысяч транспортных средств, перевозивших более 700 тысяч тонн животноводческой продукции в рамках импортных, экспортных и транзитных операций.

Власти рассчитывают, что реализация нового плана позволит укрепить ветеринарно-санитарную безопасность страны, усилить лабораторный контроль, повысить эффективность мониторинга продукции и создать дополнительные возможности для экспорта казахстанской сельхозпродукции.

Ставка на собственное производство препаратов

Отдельное внимание уделяется развитию ветеринарной фармацевтики. Сегодня в Казахстане работают 21 предприятие по производству ветеринарных препаратов.

В рамках новой программы планируется дальнейшее развитие отечественного производства и снижение зависимости от импортных лекарственных средств для животных.

По мнению разработчиков документа, комплексный подход позволит не только повысить безопасность животноводческой отрасли, но и укрепить позиции Казахстана на международных аграрных рынках.