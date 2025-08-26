Анализ рынка авиатоплива показал, что стоимость топлива для международных пассажирских и грузовых авиаперевозчиков в Казахстане значительно завышена, передаёт BAQ.KZ.

В отличие от отечественных авиакомпаний, которые получают авиакеросин напрямую от недропользователей, зарубежные перевозчики вынуждены покупать его через цепочку оптовых и розничных поставщиков, что увеличивает цену до 60%.

По данным Агентства по защите конкуренции, стоимость авиатоплива в казахстанских аэропортах на 5–30% выше, чем в соседних странах. Это привело к снижению грузовых авиаперевозок на 36% и международных сообщений на 58% за последние пять лет.

Причина завышенных цен — отказ аэропортов и аффилированных с ними организаций предоставлять услуги хранения и реализации авиатоплива сторонним поставщикам. Доходы от таких продаж составляют до 80% финансирования деятельности аэропортов, при этом государство не контролирует использование средств.

В рамках реализации Указа Президента о либерализации экономики Агентством разработаны "Правила ключевой мощности", обеспечивающие равный доступ всех поставщиков к услугам хранения авиатоплива. При этом для завершения инвестиционных проектов допускается пролонгация текущей деятельности аэропортов с контролем целевого использования средств.

Агентством инициированы проверки 11 аэропортов, включая "Нурсултан Назарбаев", "Коркыт Ата", "Сары-Арка", "Шымкент", "Аулие-Ата", "Костанай", "Усть-Каменогорск", "Туркестан", "Орал", "Семей" и авиакомпанию "Жезказган-эйр", а также поставщиков вторичного оптового топлива.

На сегодняшний день завершено расследование в отношении АНПЗ по факту злоупотребления доминирующим положением и установления монопольно высоких цен на услуги переработки нефти в 2023 году.

Материалы переданы в правоохранительные органы.