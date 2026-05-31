Зарубежные военнослужащие изучили казахский и русский языки в Казахстане

В Национальном университете обороны Республики Казахстан прошли интенсивные курсы казахского и русского языков для зарубежных военнослужащих.

По завершении обучения выпускникам вручили сертификаты.

На церемонию пригласили Посла США в Казахстане Джули Стаффт, военных атташе Франции и Турции, а также представителей руководства вуза.

Начальник университета генерал-майор Бауржан Абжанов поблагодарил преподавателей за высокий уровень подготовки и отметил важность языкового обучения в военной сфере.

Он подчеркнул, что знание языков помогает военнослужащим лучше взаимодействовать на международном уровне и способствует укреплению доверия между странами.

Посол США Джули Стаффт также выразила благодарность за организацию курсов. Она отметила, что участие американского военнослужащего в программе стало важным примером сотрудничества в сфере военного образования.

Кроме того, курсы русского языка прошли военнослужащие из Турции и Франции. Часть турецких офицеров также изучала казахский язык в рамках программы.