Партия «Ақ жол» на теледебатах: Для страны в целом все отрасли важны

Председатель партии «Ақ жол» Дания Еспаева ответила на вопрос председателя партии Respublica Айдарбека Ходжаназарова во время теледебатов.

Ходжаназаров отметил, что в сельской местности проживает каждый третий казахстанец, и несколько миллионов граждан связаны с селом. Он обратил внимание на отсутствие сельской темы среди приоритетов программы партии «Ақ жол», а также на то, что в предыдущем, восьмом созыве Мажилиса в профильном аграрном комитете не было представителя партии.

«Мы постоянно повторяем, что защищать бизнес — это не только выбивать льготы и скидки отдельным компаниям, но и снимать барьеры, которые стоят перед реальными предпринимателями. А тот, кто уже получает поддержку, должен социально нести ответственность и обязательства перед населением и регионом», — сказал Ходжаназаров.

Он задал Еспаевой вопрос, почему село не обозначено среди приоритетов партии ни в программе, ни через работу в профильном комитете.

В ответ Дания Еспаева заявила, что выделять отдельную отрасль как более важную для государства нельзя.

«Начнем с того, что не может быть в стране важные или не важные отрасли. Для страны в целом все отрасли важны. Поэтому выделять какую-то отрасль нельзя. Я хотела бы вас предостеречь от отраслевого эгоизма, когда вы говорите, что машиностроение, промышленность, строительство не так важны, как другие отрасли», — ответила она.

Еспаева также напомнила о работе партии в Мажилисе предыдущего созыва.

«Вы прекрасно знаете, что в Мажилисе было 7 кабинетов, да партия "Ақ жол" была представлена в пяти комитетах. Я как вице-спикер не могла быть в комитете, я курировала работу и координировала организацию всех комитетов Мажилиса. Нас не было в аграрном и международном комитетах, но хочу напомнить, в предыдущем 7 созыве именно партия "Ақ жол" возглавляла комитет по аграрным вопросам», — сказала председатель партии.

По ее словам, в тот период депутат от «Ақ жол» Ерлан Барлыбай поднимал вопросы, связанные с аграрным сектором и развитием села.