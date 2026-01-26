В рамках конституционной реформы в Казахстане предлагается усилить блок прав человека, повысив статус ключевых принципов и закрепив новые гарантии на уровне основ конституционного строя. Об этом на заседании Конституционной комиссии заявила депутат Мажилиса, член комиссии Снежанна Имашева, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, речь идёт о нормах, которые уже присутствуют в Конституции, но сейчас расположены в разделе "Суды и правосудие" – в частности, в статье 77.

"Их содержание в целом не меняется. Меняется статус и расположение. Эти принципы становятся опорными правами человека на конституционном уровне, а не только элементами судебного раздела", – отметила Имашева.

Одним из важных изменений станет расширение конституционной защиты человеческого достоинства. В Основном законе предлагается прямо закрепить защиту не только достоинства, но и чести человека, включая доброе имя и репутацию.

Как пояснила депутат, это означает переход от декларативного подхода к прямой обязанности государства обеспечивать эффективную правовую защиту личности.

Существенные изменения предлагаются и в статье о неприкосновенности частной жизни. Конституция будет прямо защищать персональные данные граждан от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий.

По словам Имашевой, поправка отражает современные риски цифровой среды и закрепляет обязанность государства устанавливать понятные правила обращения с данными и ответственность за их утечку.

Также предлагается модернизировать статью 19 Конституции, исключив упоминание партийной и религиозной принадлежности как самостоятельных правовых маркеров. Как отметила депутат, эти формулировки являются историческим наследием и в современных условиях защищаются через законодательство о персональных данных.

В блоке о свободе объединений уточняется перечень лиц, на которых распространяется запрет на членство и поддержку политических партий. Ограничения сохраняются для судей, членов избирательных органов, сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих – с целью обеспечения политической нейтральности этих институтов.

Кроме того, в статье о праве на труд предлагается закрепить прямую обязанность государства обеспечивать безопасные условия труда, что усиливает практическую реализацию социальной защиты.

В сфере предпринимательства Конституция будет формулировать не просто право, а обязанность государства гарантировать свободу предпринимательской деятельности и защиту имущественных прав.

Отдельное уточнение вносится в статью об образовании: предлагается закрепить светский характер системы образования и воспитания во всех организациях, за исключением духовных и религиозных учебных заведений.

Как подчеркнула Снежанна Имашева, предлагаемые поправки направлены на повышение правовой определённости, защиту прав человека и адаптацию Конституции к современным социальным и цифровым вызовам.