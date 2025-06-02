В рамках прений сторон по делу об убийстве Шерзата Полата с речью выступил адвокат обвиняемого Равиля Сакиева. Он заявил, что следствием не были представлены надлежащие доказательства, подтверждающие, что его подзащитный имел умысел на совершение убийства, передаёт BAQ.KZ.

По словам адвоката, обвинение строится на противоречивых показаниях свидетелей, в частности — Нурканат Гайыпбаева, который в разное время по-разному описывал, кто именно нанёс смертельное ножевое ранение.

Также были приведены результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которым травмы, полученные в ходе конфликта, не свидетельствуют о намерении Сакиева причинить тяжкий вред здоровью или убить.

"Равиль Сакиев не держал в руках нож, и ни один из свидетелей этого не подтвердил. Его действия не были направлены на убийство — он не преследовал такой цели", — заявил защитник.

Он отметил, что Сакиев не имел личных конфликтов с потерпевшими, ранее не привлекался к уголовной ответственности и в суде выразил сожаление о случившемся. По мнению защиты, действия Сакиева следует квалифицировать не как покушение на убийство, а как хулиганство, совершённое в группе лиц.

Также адвокат подверг сомнению гражданский иск в размере 300 миллионов тенге, поданный потерпевшими в отношении Сакиева. Он подчеркнул, что требования не подкреплены необходимыми доказательствами, а сам иск выходит за рамки предъявленного обвинения.