Защита требует оправдать Дархана Аскентая в деле Шерзата
Адвокат требует оправдательный приговор, ссылаясь на отсутствие доказательств вины и противоречия в показаниях.
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На процессе по делу об убийстве Шерзата Полата адвокат Дархана Аскентая заявил, что его подзащитный не совершал преступления и оказался втянут в конфликт случайно. По словам защиты, материалы дела не содержат ни одного убедительного доказательства, подтверждающего наличие умысла или участие Аскентая в групповом хулиганстве, передаёт BAQ.KZ.
"Дархан Аскентай ранее не судим, не состоял в группе, не имел при себе оружия, и не был инициатором конфликта — это подтверждается материалами дела", — заявил адвокат.
Он указал, что видеозаписи, в том числе с камеры магазина и телефона свидетеля, демонстрируют: подсудимый пытался разнять участников, а затем отступил. В то же время показания потерпевших в деле, по мнению защиты, противоречивы и неоднократно менялись.
"Показания потерпевших противоречат друг другу. Некоторые изменялись в ходе следствия и не были проверены должным образом", — подчеркнул он.
Адвокат также заявил, что следствие велось с обвинительным уклоном, а сторона защиты неоднократно сталкивалась с отказами в удовлетворении ходатайств.
"Все ходатайства со стороны защиты были проигнорированы, что лишило нас возможности на полноценную защиту", — отметил он.
По версии защиты, именно потерпевшая сторона первой применила насилие. Действия самого Дархана, согласно экспертным заключениям, не повлекли тяжких телесных повреждений и не свидетельствуют о наличии преступного умысла.
"Мы считаем, что обвинение строится на предположениях, а не на достоверных доказательствах. Это недопустимо в рамках справедливого правосудия", — сказал адвокат.
В завершение он призвал суд не поддаваться давлению общественного мнения и вынести решение, основанное исключительно на законе и фактах.
"Уважаемый суд, прошу вынести оправдательный приговор — и не позволить общественному давлению заменить закон и факты", — заключил он.
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