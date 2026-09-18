Защитную дамбу Астаны удлинят и оборудуют новым сбросом воды
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В Астане реконструируют защитную дамбу и готовят к модернизации городское водохранилище. Дамбу планируют удлинить, оборудовать автоматическим сбросом воды и построить новые каналы, передает BAQ.KZ.
Проект рассчитан на более безопасный пропуск талых вод и дополнительный запас прочности гидротехнических сооружений столицы.
Ход работ проверил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
На Преображенском гидроузле готовятся к строительству дополнительного автоматического сбросного сооружения. Сейчас там проводят механизированную очистку.
Отдельный проект касается Астанинского водохранилища. Проектно-сметная документация на реконструкцию и модернизацию его сооружений уже разработана и направлена на рассмотрение «Госэкспертизы».
Параллельно продолжается очистка водохранилища.
В Акмолинской области готовятся и к строительству Есильского контррегулятора. Он позволит накапливать дополнительные объемы воды и регулировать пропуск талых вод.
«Помимо реконструкции Защитной дамбы, ведется подготовка к строительству Есильского контррегулятора. Данные проекты позволят накапливать дополнительные объемы воды, а также осуществлять безопасный пропуск талых вод», - сказал Нуржигитов.
Министр поручил контролировать сроки и качество подготовительных и строительно-монтажных работ.
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