Защитную дамбу Астаны удлинят и оборудуют новым сбросом воды

В Астане реконструируют защитную дамбу и готовят к модернизации городское водохранилище. Дамбу планируют удлинить, оборудовать автоматическим сбросом воды и построить новые каналы, передает BAQ.KZ.

Проект рассчитан на более безопасный пропуск талых вод и дополнительный запас прочности гидротехнических сооружений столицы.

Ход работ проверил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

На Преображенском гидроузле готовятся к строительству дополнительного автоматического сбросного сооружения. Сейчас там проводят механизированную очистку.

Отдельный проект касается Астанинского водохранилища. Проектно-сметная документация на реконструкцию и модернизацию его сооружений уже разработана и направлена на рассмотрение «Госэкспертизы».

Параллельно продолжается очистка водохранилища.

В Акмолинской области готовятся и к строительству Есильского контррегулятора. Он позволит накапливать дополнительные объемы воды и регулировать пропуск талых вод.

«Помимо реконструкции Защитной дамбы, ведется подготовка к строительству Есильского контррегулятора. Данные проекты позволят накапливать дополнительные объемы воды, а также осуществлять безопасный пропуск талых вод», - сказал Нуржигитов.

Министр поручил контролировать сроки и качество подготовительных и строительно-монтажных работ.