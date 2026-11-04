В Казахстане предлагают заселять новостройки только после строительства школ и дорог

В Казахстане предлагают пересмотреть подход к жилой застройке, чтобы новые дома не появлялись раньше школ, поликлиник и дорог. Депутат Курултая Юлия Кучинская заявила, что стремительный рост мегаполисов уже привел к появлению целых районов без необходимой инфраструктуры. Ситуацию усугубляют перегруженные пригороды и отток жителей из малых городов, передает корреспондент BAQ.KZ.

В Послании от 28 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на развитие городов.

«Но нужно отметить, что сегодня главными центрами экономики, образования, технологий и притяжения талантов являются города», - подчеркнул Глава государства.

Вопросы реализации этих задач Кучинская подняла в депутатском запросе на имя заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева.

«Человейники» без школ и поликлиник

По данным Бюро национальной статистики, которые привела депутат, на 1 сентября 2026 года в городах проживали более 64% казахстанцев. При этом свыше 37% городского населения сосредоточено в Астане, Алматы и Шымкенте.

«Из 90 городов страны ключевой потенциал распределен крайне неравномерно», - заявила Кучинская.

Она обратила внимание на то, что строительство жилья зачастую опережает развитие инфраструктуры.

«Приток населения опережает развитие инфраструктуры, превращая новые районы в так называемые «человейники» без школ и поликлиник», - отметила депутат.

По ее словам, в крупных городах сохраняются массивы хаотичной частной застройки, где отсутствуют нормальные дороги, канализация и освещение.

Не лучше обстоят дела и в пригородах. Фактическая численность населения там нередко превышает зарегистрированную, из-за чего коммунальные сети, транспорт и социальные объекты испытывают дополнительную нагрузку.

«За все время действия закона «О развитии агломераций» в пристоличной зоне не реализовано ни одного совместного проекта», - подчеркнула Кучинская.

Люди живут за городом, а работают в центре

Еще одной проблемой депутат назвала ежедневные поездки жителей пригородов на работу и обратно.

«Застройка не сопровождается созданием рабочих мест. Отсутствие занятости и услуг вблизи жилья вынуждает людей тратить часы на ежедневные поездки, снижая качество жизни», - заявила она.

При этом малые и моногорода продолжают терять население из-за нехватки высокооплачиваемой работы, изношенных коммуникаций и ограниченного доступа к качественной медицине и образованию.

Что предлагают изменить

Кучинская предложила Правительству строго увязать заселение новых жилых домов с графиком ввода инженерных сетей, дорог и социальных объектов.

Еще одно предложение касается переноса новых государственных учреждений, университетов и больниц на окраины крупных городов и в пригороды. Это должно создать дополнительные рабочие места за пределами городских центров.

Для жителей пригородов депутат предлагает разработать сквозные транспортные маршруты с учетом реального пассажиропотока и запустить скоростные электрички.

Отдельное внимание она призвала уделить распределению расходов между мегаполисами и соседними областями, поскольку их жители пользуются общей инфраструктурой.

В числе других инициатив проведение аудита всех городов Казахстана, пересмотр планов их развития и создание рейтинга урбанизации, который будет учитывать состояние инфраструктуры, транспортную доступность и участие жителей в решении городских вопросов.

Кучинская предложила шире открывать помещения школ, библиотек и домов культуры для детских секций и семейного досуга. Программу «Бюджет народного участия» депутаты предлагают распространить на культурные и социальные инициативы, прежде всего в районах с нехваткой общественных пространств.

Депутатский запрос направлен заместителю Премьер-министра Канату Бозумбаеву. Фракция «Әділет» выразила готовность участвовать в подготовке законодательных изменений.