Застройщика в столице осудили за хищение бюджетных средств на сумму 2,1 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в органах прокуратуры, спецпрокурорами города завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании, причастного к хищению денег, выделенных государством на завершение строительства проблемного жилого комплекса.

В ходе следствия установлено, что бюджетные средства были использованы не по назначению. Часть похищенной суммы — 412 млн тенге — возвращена в собственность государства на этапе досудебного расследования.

Приговором суда мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных со строительством многоквартирных жилых домов, сроком на 10 лет.

Материальный ущерб взыскан в полном объёме.