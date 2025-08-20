Апелляционный суд Астаны обязал застройщика одного из жилых комплексов устранить выявленные нарушения пожарной безопасности и привести системы противопожарной защиты дома в рабочее состояние, передает BAQ.KZ.

Ещё в октябре 2021 года департамент по чрезвычайным ситуациям потребовал от застройщика устранить 14 серьёзных нарушений. Сроки исполнения продлевались, но работы так и не были выполнены, даже после штрафа, наложенного судом в мае 2022 года.

Объединение собственников имущества (ОСИ) и один из жильцов обратились в суд, требуя обязать застройщика выполнить предписание. Суд первой инстанции отказал, сославшись на то, что исполнение предписания — ответственность госоргана.

Апелляция признала решение незаконным, отметив, что невыполнение предписания создаёт прямую угрозу жизни и здоровью жильцов.

Суд подчеркнул право ОСИ действовать в интересах жителей и удовлетворил жалобу полностью.