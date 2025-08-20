Застройщика в Астане заставили исправить опасные нарушения ЧС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Апелляционный суд Астаны обязал застройщика одного из жилых комплексов устранить выявленные нарушения пожарной безопасности и привести системы противопожарной защиты дома в рабочее состояние, передает BAQ.KZ.
Ещё в октябре 2021 года департамент по чрезвычайным ситуациям потребовал от застройщика устранить 14 серьёзных нарушений. Сроки исполнения продлевались, но работы так и не были выполнены, даже после штрафа, наложенного судом в мае 2022 года.
Объединение собственников имущества (ОСИ) и один из жильцов обратились в суд, требуя обязать застройщика выполнить предписание. Суд первой инстанции отказал, сославшись на то, что исполнение предписания — ответственность госоргана.
Апелляция признала решение незаконным, отметив, что невыполнение предписания создаёт прямую угрозу жизни и здоровью жильцов.
Суд подчеркнул право ОСИ действовать в интересах жителей и удовлетворил жалобу полностью.
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Особый статус: как меняется роль учителя в Казахстане
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной