Застряли на высоте 4300 метров: в горах Алматы спасли троих подростков

В горах Алматы сотрудники МЧС провели успешную спасательную операцию, эвакуировав троих подростков (17 и 18 лет) с пика Сатпаева. Подростки сумели покорить сложнейшую вершину высотой 4317 метров, однако самостоятельно спуститься обратно уже не смогли.

Ситуацию осложняли наступающая темнота и опасный горный рельеф. Несмотря на сумерки и высокие риски, спасатели оперативно разыскали застрявших на высоте ребят, помогли им преодолеть сложный спуск и благополучно доставили к экопосту. К счастью, юные альпинисты отделались лишь испугом и в медицинской помощи не нуждались.