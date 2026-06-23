Застряли на высоте 4300 метров: в горах Алматы спасли троих подростков
Сегодня 2026, 08:53
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Сегодня 2026, 08:53Сегодня 2026, 08:53
52Фото: МЧС РК
В горах Алматы сотрудники МЧС провели успешную спасательную операцию, эвакуировав троих подростков (17 и 18 лет) с пика Сатпаева. Подростки сумели покорить сложнейшую вершину высотой 4317 метров, однако самостоятельно спуститься обратно уже не смогли.
Ситуацию осложняли наступающая темнота и опасный горный рельеф. Несмотря на сумерки и высокие риски, спасатели оперативно разыскали застрявших на высоте ребят, помогли им преодолеть сложный спуск и благополучно доставили к экопосту. К счастью, юные альпинисты отделались лишь испугом и в медицинской помощи не нуждались.
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