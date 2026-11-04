Зацепились за автобус на ходу: в Уральске наказали родителей подростков
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Трое школьников решили прокатиться на автобусе, не заходя в салон, — подростки зацепились за заднюю часть движущегося транспорта и держались за конструкцию, упираясь ногами. Опасная поездка обошлась без пострадавших, однако без последствий для родителей не обошлось.
Инцидент произошёл 3 ноября около 18:30 на проспекте Абая в Уральске. Как сообщает Polisia.kz, речь идёт об автобусе маршрута № 22.
После появления информации о случившемся полиция изучила видеозапись и передала её школьным инспекторам. Вскоре удалось установить, что на кадрах запечатлены ученики 8–9-х классов одной из городских школ.
Сотрудники полиции вместе с администрацией учебного заведения пригласили подростков и их родителей на профилактическую беседу. Школьникам объяснили, чем может закончиться подобное поведение, а родителей привлекли к административной ответственности.
В полиции напомнили, что попытки зацепиться за движущийся автобус или другой транспорт могут привести к падению на проезжую часть, тяжёлым травмам и даже гибели.
Самое читаемое
- Новую школу на 120 ученических мест открыли в Кокшетау
- Двухэтажное кафе загорелось в Астане
- Города будущего: как Астана, Алматы и Шымкент готовятся к внедрению цифровых двойников
- Лишние 1,5 млрд тенге перечислили подрядчикам в Таразе
- США нанесли удары по Ирану в Ормузском проливе на фоне переговоров о прекращении войны