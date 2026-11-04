Зацепились за автобус на ходу: в Уральске наказали родителей подростков

Трое школьников решили прокатиться на автобусе, не заходя в салон, — подростки зацепились за заднюю часть движущегося транспорта и держались за конструкцию, упираясь ногами. Опасная поездка обошлась без пострадавших, однако без последствий для родителей не обошлось.

Инцидент произошёл 3 ноября около 18:30 на проспекте Абая в Уральске. Как сообщает Polisia.kz, речь идёт об автобусе маршрута № 22.

После появления информации о случившемся полиция изучила видеозапись и передала её школьным инспекторам. Вскоре удалось установить, что на кадрах запечатлены ученики 8–9-х классов одной из городских школ.

Сотрудники полиции вместе с администрацией учебного заведения пригласили подростков и их родителей на профилактическую беседу. Школьникам объяснили, чем может закончиться подобное поведение, а родителей привлекли к административной ответственности.

В полиции напомнили, что попытки зацепиться за движущийся автобус или другой транспорт могут привести к падению на проезжую часть, тяжёлым травмам и даже гибели.