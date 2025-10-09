В Казахстане продолжается всенародный конкурс по выбору названия для первой атомной электростанции, передает BAQ.KZ.

Инициатива стартовала 25 сентября, а подать свои предложения можно до 10 октября — то есть остался всего один день.

Принять участие просто: необходимо открыть мобильное приложение eGov Mobile, нажать на баннер "Предложите своё название АЭС" и заполнить короткую форму. Участник выбирает язык — казахский или русский, вводит свой вариант названия и при желании добавляет краткое пояснение его смысла. После подтверждения ознакомления с правилами конкурса предложение автоматически отправляется организаторам.

С правилами можно ознакомиться на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, а также на страницах ведомства в социальных сетях.

Цель конкурса — выбрать название будущей станции, которое отразит её историческое, культурное и национальное значение. Организаторы приглашают всех граждан страны принять участие и внести свой вклад в историю развития энергетики Казахстана.