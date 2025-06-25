В Мажилисе подвели предварительные итоги третьей сессии, официальное закрытие которой состоится 30 июня на совместном заседании двух палат Парламента. Как сообщил спикер палаты Ерлан Кошанов, за это время депутаты провели 39 пленарных заседаний, рассмотрели 249 вопросов и приняли 90 законов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Особый акцент в работе был сделан на социальной повестке. По инициативе депутатов базовая медицинская помощь осталась бесплатной для всех граждан, даже незастрахованных. В перечень гарантированного объема медпомощи включены онкологические скрининги, а детям с нарушением слуха предусмотрено обеспечение слуховыми аппаратами за счёт местных бюджетов. Также решён давний вопрос организации горячего питания для учеников частных школ.

В сфере защиты прав детей внедрён институт профессиональной семьи, чтобы предотвратить направление детей в интернаты. Введена система добровольных накоплений "Келешек" для будущего образования, а победителям международных олимпиад упростили доступ к образовательным грантам.

Отдельное внимание уделено защите сотрудников силовых структур. Принято решение о ежемесячных выплатах семьям 530 погибших полицейских. Также расширены жилищные выплаты для сотрудников гражданской защиты.

В сфере уголовного законодательства депутаты ужесточили ответственность за интернет-мошенничество, принуждение к браку и ношение одежды, закрывающей лицо. При этом было смягчено наказание для впервые оступившихся молодых "закладчиков" – более 3 тысяч дел уже пересмотрены.

Накануне юбилея Конституции принят закон об амнистии. Более 15 тысяч человек получат сокращение сроков, около 2000 – выйдут на свободу. Это, по словам спикера, гуманная мера и шанс на исправление.

Среди других ключевых законов – новый Бюджетный кодекс, изменения в Систему управления активами Нацфонда, ратификация 36 международных соглашений, Водный кодекс и новый Налоговый кодекс. Последний вызвал бурные споры, но в итоге, как отметил докладчик, был принят как "прозрачный, справедливый и понятный документ".

Также Мажилис сыграл ключевую роль в подготовке к референдуму по строительству АЭС. В течение сессии депутаты направили 461 запрос, активно работали с избирателями, провели встречи, участвовали в правительственных часах, комитетских обсуждениях и мероприятиях фракций.

В следующей сессии Парламенту предстоит рассмотреть ряд важных документов. В частности, Градостроительный кодекс, законопроекты о защите прав потребителей и профилактике правонарушений.