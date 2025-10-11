Конкурс стартовал 25 сентября 2025 года в 12:00 ч. в мобильном приложении eGov Mobile, передаёт BAQ.KZ.

В течение двух недель — до 23:59 ч. 10 октября — казахстанцы направили более 27 тысяч предложений. Такая активность свидетельствует о высоком интересе граждан к развитию атомной энергетики и их готовности внести личный вклад в реализацию важного для страны проекта.

В настоящее время начат процесс обработки поступивших предложений. На первом этапе специалисты проведут анализ и систематизацию всех вариантов, после чего подготовят сводный отчёт. Затем материалы будут рассмотрены членами Конкурсной комиссии. Завершающим этапом станет заседание комиссии, которое состоится в конце октября. По его итогам будет определено лучшее название для первой АЭС Казахстана.

В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии отмечают, что конкурс стал примером открытого взаимодействия государства и гражданского общества, а также проявлением высокой общественной активности.

Итоговое название будущей станции будет объявлено по решению комиссии и станет символом нового этапа развития отечественной энергетики.