В Алматы вынесен обвинительный приговор по факту мошенничества, в результате которого обманным путём завладели земельными участками, принадлежащими государству, передаёт BAQ.KZ.

Расследование проведено Департаментом АФМ по Алматы.

Так, постановлениями акимата во временное пользование сроком на 5 лет в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" переданы земельные участки, расположенные по ул.Жукова уч.67 (площадь 2,3 га) и ул.Жамакаева уч.77 (площадь 6,3 га).

"Будучи бывшим сотрудником НАО "Правительство для граждан" и понимая, как устроена система регистрации недвижимости, Абдижапаров предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность. Однако в действительности такие постановления акиматом не выносились", - говорится в сообщении АФМ.

В результате им произведена незаконная перерегистрация земельных участков на принадлежащее ему ТОО "Айша Групп". В дальнейшем он реализовал участки третьим лицам за 1,3 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на земельные участки, рыночная стоимость которых составила 13,6 млрд тенге.

Приговором суда Абдижапаров признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК (мошенничество), и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Земельные участки возвращены в собственность государства, на их территории планируется возведение инновационного хаба.

Приговор вступил в законную силу.