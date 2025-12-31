Правительство Республики Казахстан одобрило проект Соглашения об инвестициях по строительству завода по выпуску безалкогольных напитков в Актюбинской области, передает BAQ.KZ.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в рамках реализации поручений Президента по развитию обрабатывающей промышленности и привлечению инвестиций.

Общий объем инвестиций в строительство нового производственного комплекса составит 41,9 млрд тенге. Проектная мощность предприятия предусмотрена на уровне 280 млн литров продукции в год.

Сообщается, что завод будет оснащен современными технологическими решениями, в том числе экологически чистыми системами управления отходами, соответствующими международным стандартам. Это позволит интегрировать предприятие в устойчивую промышленную экосистему страны.

Реализация инвестиционного проекта предусматривает создание более 120 новых рабочих мест в регионе. Ожидается, что строительство завода начнется в 2026 году, после чего проект станет одним из крупных производственных объектов пищевой промышленности в Актюбинской области.