Завод малотоннажный, планы многообещающие - Как будут реализовывать проект по строительству базы сжиженного газа в Рудном?

О строительстве малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа в Рудном Костанайской области в очередной раз стало известно в начале ноября этого года. О масштабном проекте Касым-Жомарту Токаеву доложил председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Алибек Жамауов. Отчитывался об итогах работы национальной компании в 2026 году и делился планами на ближайшее будущее.

Проект по строительству завода СПГ презентовался, как перспективное направление в целях повышения уровня газификации сел северного региона. Еще одна задача завода - обеспечить развитие рынка газомоторного топлива. Конкретные детали по финансированию и сроки реализации проекта не уточнялись. Однако этот проект не новый. Два года назад представители национальной компании уже презентовали его в рамках проведения инвестиционного форума в Костанае. Тогда назывались сроки начала и окончания строительства. Завершить проект по строительству базы СПГ должны были еще в прошлом году, сейчас о нем снова говорят, как о перспективном. Реально ли его реализовать в короткие сроки и что он даст региону?

Аскар Кенжетаев/baq.kz

Газификация растет, но очень медленно

На низкую газификацию сел Костанайской области сетуют несколько последних лет. Согласно данным управления энергетики региона, в 2024 году из 501 населённого пункта области полностью газифицированы всего 84. Из них 5 городов, 2 населённых пункта городского подчинения и 77 сельских населённых пунктов. Охвачено меньше пятой части сел. При этом уровень газифицированного населения по области составило 58,5%, это 492 302 человека из 832 110-ти.

После успешной реализации 15 проектов по газоснабжению населенных пунктов Костанайской области, на которые было выделено почти 4,5 млрд теңге, уровень удалось незначительно повысить. По итогам 2024 года в эксплуатацию ввели 7 объектов. В том числе, сети газоснабжения сел Большая Чураковка Алтынсаринского района, Забеловка Житикаринского района, села Береговое района Б. Майлина, Адаевка Камыстинского района, Аршала и Зааятское Денисовского района и газораспределительные сети микрорайона Кенсай Житикары. Благодаря им, жителям пяти новых населенных пунктов области впервые обеспечен доступ к сети. Количество населения, у которых в домах появился газ, выросло на 5000 человек. Но в процентном соотношении уровень вырос чуть меньше одного процента - с 58,5 до 59,2%.

В прошлом году газифицировали лишь четыре проекта общей стоимостью чуть больше 1,2 млрд теңге. Ввести в эксплуатацию удалось три. Это строительство и подключение подводящего газопровода от АГРС с. Аулиеколь до с.Диевка, и строительство газопровода и газораспределительных сетей к селам Лесное, Березовка Федоровского района области.

Строительство газораспределительных сетей в селе Кушмурун Аулиекольского района, которое начали в 2025 году, идет к завершению. Проект был переходящим, поэтому его ввод ожидается в конце 2026 года. С учетом того, что объемы строительства новых газопроводов были небольшими, процент газифицированных сел вырастет незначительно.

Аскар Кенжетаев/baq.kz

Парадоксы газификации: от отдаленных поселков до близких

В числе населенных пунктов, в которых газ практически полностью отсутствует, значатся села в самых отдаленных от областного центра районах. В том числе, в Меныдкаринском, Узункольском и других. Есть и вопиющие случаи. Один из них, давно на слуху у всего региона - газопровод в селе Майколь. Населенный пункт по сей день полностью не газифицирован, хотя расположен всего в 25 километрах от Костаная. При том, что основная газовая труба была проложена по центру поселка еще в далекие 90-е годы. От неё более состоятельные жители смогли провести газ в свои дома, но большая часть поселка так и топила печи углем, и дровами.

Бюджетные деньги не могли найти несколько лет - ни на разработку проектно-сметной документации, ни на само строительство газораспределительных сетей. Тогда жители за свой счет заказали ПСД, которая обошлась им в 5 млн теңге. Проект передали по договору дарения управлению энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области еще в 2023 году. Взамен в ведомстве пообещали найти деньги на газопровод.

Однако в этом году срок готовой и оплаченной жителями ПСД истекал, а работы так и не начались.

"Закупку провели еще в прошлом году. Ее выиграл местный подрядчик за 213,6 млн теңге. И уже проложил больше 1200 метров труб на самых сложных участках, но часть работ ему пока не оплатили", - сообщил аким Майкольского сельского округа Руслан Кембаев.

Районный акимат заключил договор с подрядчиком всего на 11 000 теңге, которыми на тот момент располагал небольшой местный бюджет. Это было сделано для того, чтобы не истек срок ПСД и ее не пришлось заново корректировать. Большую часть средств обещали найти в областном бюджете до конца этого года. В начале ноября на отчетной встрече с акимом Костанайского района, к которому относится село Майколь, было заявлено, что деньги нашли, работы по проведению газопровода продолжаются. Общая протяженность труб более одного километра.

Отметим, что уже несколько лет идет строительство магистрального газопровода Актобе-Костанай. Его протяженность более 600 километров, стоимость проекта более 840 млрд теңге. Закончить масштабную реализацию планируют не раньше 2028 года.

Аскар Кенжетаев/baq.kz

Газ для жителей, водителей и сельхозпроизводителей

По мнению представителей национальной компании «QazaqGaz», тянуть газопроводы в отдаленные поселки - очень дорого и экономически нецелесообразно. В связи с чем и появилась идея о строительстве малотоннажного завода по производству сжиженного газа в Рудном. Плюсы, прежде всего в газификации отдаленных населенных пунктов, озвучил первый заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Акбар Тулегенов во время визита в Костанай еще в 2024 году.

"Не только в Костанайской области, но и во многих других регионах есть настолько отдаленные пункты, что в них экономически невыгодно прокладывать газопровод. База по производству сжиженного газа решит этот вопрос быстрее и дешевле", - сообщил спикер.

Он отметил, что завод будет малотоннажный, производимостью 50 000 тонн газа в год. В октябре 2024 года ожидали завершения подготовки проектно-сметной документации, а в начале прошлого года уже планировали начать строительство завода. Но проект был рассчитан на инвесторов, а они так и не нашлись, поэтому в этом году его заново презентовали. Уже на уровне Президента Казахстана.

"Я думаю, раз доложили о проекте президенту, то инвесторы появились. Геологоразведочные работы на участке больше трех гектаров завершены. Под завод отдали участок земли по ул. Молодой Гвардии рядом со старой АЗС", - рассказал заместитель акима Рудного Талгат Сактаганов.

По его словам, проект даже получил положительное заключение государственной экспертизы, но сроки начала строительства не известны.

"Проект рассчитан на продажу сжиженного газа, как на внутренний рынок, так и на внешний. В частности, экспорт газа планируется в Китай. Кроме того, завод даст около 80 рабочих мест, что для региона очень хорошо", - отметил заместитель акима Рудного.

В приобретении сжиженного газа будут заинтересованы такие гиганты, как АО "ССГПО", КТЖ, а также сельхозпроизводители. Ведь цена газа будет гораздо ниже дизельного топлива, даже с учетом его льготной стоимости. Это положительно скажется на сборе урожая. Сельскохозяйственную технику легко можно переоборудовать под сжиженный газ. Увеличить уровень потребления планировалось также за счет перевода железнодорожных локомотивов КТЖ и морских судов "Казмортрансфлот" на этот вид топлива. Что касается, газификации отдаленных сел, то сжиженный газ можно будет распределять в газгольдеры и оттуда подавать в дома. Перевозить сжиженный газ можно в цистернах. Пока это частные проекты, но со временем их можно закрепить на государственном уровне.

В национальной компании, которая продвигает идею строительства базы СПГ отмечают: помимо газификации поселков, завод будет работать на энергетическую безопасность. Кроме того, будет очень полезен при текущих и капитальных ремонтах на газопроводах.

Два несостоявшихся проекта - сначала с китайцами, потом с россиянами

Планы впечатляют, но отсутствие конкретных сроков и исполнителей проекта сильно смущает. Особенно на фоне уже неоднократных срывов по строительству базы сжиженного газа в области. Первое соглашение было подписано с китайской компанией, а когда оно сорвалось, базу пытались построить совместно с российской.

Отметим, что договор о строительстве первого малотоннажного завода был подписан еще в 2015 году. Сначала соглашение заключили на межправительственном уровне, долго решали, где расположить завод. Костанайская область выиграла за счет логистики и других преимуществ. В правительстве оценили, что из Костаная удобнее всего будет обеспечивать сжиженным газом Астану, а также всю Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области. В этих регионах на тот момент наблюдался сильный газовый дефицит.

Костанай также обладал необходимым количеством и хорошим расположением железных дорог, автомобильных трасс и в регионе была техническая возможность для подключения к магистральному газопроводу.

Для строительства первого в стране завода СПГ даже выделили земельный участок площадью 10 гектаров в серверной части города, где и тогда, и сейчас располагалась промышленная зона. Второй договор был подписан с акиматами Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областями, Астаной и министерством энергетики РК об использовании нового вида топлива.

В строительство хотела вложиться китайская компания "Гуанхей Петролеум", а планы отличались от нынешних, гораздо большим размахом. Тогда ожидалось, что уже на первом этапе завод будет производить около 100 млн кубов сжиженного год, позже объемы обещали довести до 300 млн кубов в год. Сумма вложений - около 15 млрд теңге. Но в итоге китайцы признали для себя проект невыгодным и отказались от инвестиций.

Вторая попытка строительства малотоннажного завода СПГ была предпринята уже в 2017 году. Тогда проект собирались реализовать с российским АО "Газпром Трансгаз". Они обещали вложить в разы больше - около 77 млрд тенге и производить более 600 кубометров сжиженного газа в год. Заявлялось, что беструбная газификация охватит около 240 котельных и 25 000 частных жилых домов по стране. Кроме того, появятся целые комплексы для хранения сжиженного газа и разветвленные газотранспортные системы.

Реализацию проекта обещали завершить в 2021 году, создав около 4000 рабочих мест. Цену сжиженного газа обещали на уровне 35 тенге за кубометр.

Планы скромнее, но потенциал выше

Нынешние планы гораздо скромнее предыдущих, но надежды вселяют больше. Хотя в акимате Рудного отметили, что весь прошлый год инициаторы строительства малотоннажного завода искали инвесторов. Общая стоимость по-прежнему оценивается в весомую сумму - больше 14 млрд теңге. Об этом упоминается в Комплексном плане развития газовой отрасли страны на 2025-2029 годы. В этом же плане оговаривается, что для производства 50 000 тонн сжиженного газа в год необходимо около 77 млн кубометров природного газа.

На этот раз проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы, значит реализация его не за горами, уточнили в Рудном. В управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области подчеркнули, что в Казахстане насчитывается более 3000 автозаправочных газовых станций. В том числе, и баз по хранению сжиженного нефтяного газа. Уточнили, что состав представляет собой смесь пропана-бутана в то время, как природный газ состоит из метана.

Крупные полноценные комплексы по хранению именно сжиженного природного газа в стране пока отсутствуют. Единственным комплексом для регазификации сжиженного газа был комплекс "Туран" в Астане. Он открывался в качестве пилотного проекта, газ для него поставлялся из России. Сейчас Казахстан твердо намерен реализовать собственные планы по производству конденсированного природного газа.

В управлении добавили, что на данный момент в стране фиксируется большая нехватка сжиженного нефтяного газа. Это связано с тем, что он служит сырьем не только для крупных нефтехимических заводов, но и для огромного парка автомашин. Согласно последним данным, в Казахстане более 700 000 автомобилей, в том числе, и автобусов работают на газообразном топливе.

Переход общественного транспорта на использование природного сжиженного газа поможет не только сократить дефицит, но и снизить затраты. Ведь голубое топливо дешевле и экологичнее нефтяного. Плюс его можно добывать самостоятельно из подземных месторождений, которые есть в стране. Это поможет также снизить зависимость от покупки нефтяного газа в других странах.

В связи с этим, помимо проекта в Рудном, малотоннажный завод СПГ мощностью 75 000 тонн сжиженного газа в год планируют построить в Астане, а также в Таразе мощностью 70 000 тонн в год. Реализация аналогичных проектов также намечена в Мангистауской и Жетысуской областях.

Несмотря на все шероховатости, проект по строительству завода СПГ в Рудном пока один из самых реальных. Во всяком случае, раз он прошел государственную экспертизу, а участок под строительство согласован с местными исполнительными органами, то реализация должна пойти быстрее. Как отметили в акимате Рудного, если появятся инвесторы, к возведению малотоннажного завода можно приступать хоть завтра. Реализация проекта поможет решить не только локальные социальные проблемы с газификацией отдаленных сел, но и более глобальные - с экспортом нового вида топлива в другие страны. Что в свою очередь станет отличным экономическим стимулом для реализации других проектов в сфере сжиженного природного газа.

Одним словом, новые планы по глобальному внедрению беструбной газификации Костанайской области выглядят пока более реально всех предыдущих. Самое главное, что проект действительно нужный и полезный. И не только для моногорода Рудного, но и для всей страны.