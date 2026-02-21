В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с представителями регионального бизнеса. Обсуждены ключевые положения проекта новой Конституции, вопросы имплементации норм Налогового кодекса, инструменты проактивной экономической политики, а также практические вопросы предпринимателей, передает BAQ.KZ.

Во время первой части встречи вице-премьер подробно остановился на основных направлениях проекта новой Конституции – развитии экономики, совершенствовании государственного управления, гарантиях прав и свобод граждан, механизмах стратегического планирования и обеспечении устойчивости государственной системы. Подчеркнуто, что особый акцент сделан на экономическом развитии.

«Предусматривается закрепление развития образования, науки, инноваций и человеческого капитала как стратегического направления деятельности государства. Формируется фундамент экономики знаний, где конкурентоспособность определяется интеллектом, технологиями и профессионализмом. В целях стимулирования роста вводится возможность установления специальных правовых режимов – в финансовой сфере и в формате “города ускоренного развития”. Такие режимы могут предусматривать особенности государственного управления и функционирования судебной системы, но исключительно в рамках конституционных законов», — отметил Серик Жумангарин.

Данная новелла позволит привлекать инвестиции, тестировать новые методы регулирования, формировать точки экономического роста. Это гарантирует правовую предсказуемость, контроль со стороны государства, отсутствие произвольных решений, сохранение унитарного устройства. Такая модель уже доказала свою эффективность в развитии международных финансовых центров и инновационных территорий.

Компания ORALMEZ представила проект строительства завода по производству подсолнечного масла мощностью переработки 500 тонн в сутки и поинтересовалась возможностями льготного финансирования. Генеральный директор Аграрной кредитной корпорации сообщил о возможности получения льготного валютного кредитования при условии экспортной ориентации проекта, что предполагает иную ставку заимствования.

Отдельно вице-премьер проинформировал о работе Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса. На его площадке еженедельно рассматриваются обращения бизнеса, вырабатываются разъяснения и предложения по корректировке правоприменительной практики.

Также были представлены инструменты поддержки через инвестиционный холдинг «Байтерек». Их задача – увеличение производства востребованных товаров, снижение импортозависимости и углубление переработки внутри страны.

В ходе встречи предприниматели задали ряд практических вопросов. Руководитель Желаевского комбината хлебопродуктов Алмагуль Хамитова поинтересовалась возможностью получения льготного кредита под 2,5% для расширения производства макаронных изделий. Данная ставка применяется в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области по строительству молочно-товарных ферм и реализации проектов в сферах орошения, строительства овоще- и фруктохранилищ, развития рыбоводства и других направлениях сельского хозяйства с высокой импортозависимостью.

При этом мукомольная отрасль Казахстана является развитой: в стране действуют 254 предприятия общей мощностью 9,3 млн тонн муки в год. Производство муки превышает внутреннее потребление почти в 2,1 раза, а выпуск макаронных изделий полностью покрывает потребности внутреннего рынка. С учетом экспортного потенциала предприятия и широкой линейки продукции (20 видов макаронных изделий) Серик Жумангарин предложил комбинату принять участие в казахстанско-афганском бизнес-форуме и выставке отечественной продукции, которые планируется провести в текущем году в Кабуле. Холдингу «Байтерек» поручено рассмотреть финансовую модель проекта в рамках программы «Заказ на инвестиции».

Представитель ТОО «Стройкомбинат» Нурлан Нурбаев поднял вопрос о целесообразности обязательного наличия собственной либо договорной аварийно-спасательной службы. Норма действует с 2014 года и распространяется на крупные производственные предприятия независимо от профиля деятельности. По словам предпринимателя, деятельность предприятия не относится к объектам повышенного риска, однако содержание службы либо оплата услуг специализированной организации требует значительных затрат.

Кроме того, предприниматели подняли вопросы, касающиеся действия договоров и приемки продукции в условиях новой ставки НДС, работы крупных предприятий с поставщиками, применяющими специальные налоговые режимы, а также возможности рефинансирования кредитов.