Завод стеклопластиковых труб в Мангистауской области планирует сократить около 80 работников из-за длительного отсутствия заказов и серьёзных финансовых потерь. О возможных массовых увольнениях сотрудникам сообщили на встрече с руководством предприятия, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Встреча с коллективом состоялась 10 февраля 2026 года по инициативе работников. В ней приняли участие сотрудники, находящиеся в режиме простоя. Руководство предприятия проинформировало о критическом экономическом положении компании.

Как пояснили в ТОО «ЗСПТ», на протяжении восьми месяцев завод фактически не имеет объёмов работ. В этот период предприятие несёт значительные убытки, что создаёт риск банкротства.

«В течение восьми месяцев предприятие не имеет производственных заказов. Период простоя сопровождается серьёзными финансовыми потерями, которые создают угрозу банкротства», – сообщили в пресс-службе ТОО «ЗСПТ».

В компании отмечают, что рассматриваемое сокращение персонала является вынужденной мерой.

«Планируемые сокращения носят вынужденный характер. Работникам будет гарантировано соблюдение всех прав, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством», – подчеркнули в пресс-службе.

При формировании списков на сокращение, как заявляют в компании, будут применяться нормы законодательства, включая приоритетное право на сохранение рабочих мест для социально уязвимых категорий граждан.

«При определении кандидатов на сокращение будут учитываться требования закона, в том числе преимущественное право на оставление на работе социально уязвимых категорий», – сообщили в ТОО «ЗСПТ».

В пресс-службе также напомнили, что вопрос возможных увольнений ранее обсуждался с профсоюзом. Переговоры состоялись 27 января 2026 года.

«По итогам консультаций с представителями профсоюза достигнута договорённость о предоставлении работникам, подпадающим под сокращение, дополнительной материальной помощи в размере 50% от должностного оклада», – отметили в компании.

В ТОО «ЗСПТ» добавили, что продолжают искать варианты выхода из кризисной ситуации, однако в условиях отсутствия заказов финансовое положение предприятия остаётся сложным.