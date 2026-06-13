Заводы и шахты Казахстана отдадут под контроль искусственного интеллекта

Уже в ближайшие три года искусственный интеллект начнет активно менять работу предприятий, геологов и недропользователей Казахстана. О масштабной цифровой трансформации стратегических отраслей экономики рассказала вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на Конгрессе AMM 2026.

По ее словам, 2026–2028 годы станут периодом широкого внедрения технологий искусственного интеллекта, больших данных и цифровых решений в горно-металлургическом комплексе, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Основная цель — сделать отрасли более эффективными, безопасными и прозрачными. Одним из ключевых направлений остается цифровизация недропользования.

Сегодня в рамках Единой платформы недропользования уже переведены в онлайн-формат 22 государственные услуги. Кроме того, в стране практически завершена оцифровка исторических геологических архивов — в цифровой вид переведено 97,5% материалов, что составляет около 4,7 млн листов документов. Для обработки огромных массивов данных уже разработан прототип системы, которая автоматически переводит геологические отчеты в машиночитаемый формат.

В дальнейшем искусственный интеллект планируется использовать для создания единой базы геологической изученности страны и развития отраслевой системы Big Data. Не менее масштабные изменения ожидают промышленный сектор. В Минпроме намерены закрепить на нормативном уровне использование цифровых двойников предприятий — виртуальных моделей производств, позволяющих прогнозировать риски, тестировать решения и повышать эффективность работы без остановки реальных процессов.

Также на предприятиях планируется активно внедрять IoT-датчики и интеллектуальные системы промышленной безопасности. Ожидается, что такие технологии помогут снизить производственные риски, усилить контроль за процессами и повысить производительность труда. Жаннат Дубирова подчеркнула, что цифровая трансформация позволит сократить операционные расходы бизнеса, ускорить административные процедуры и создать основу для дальнейшего перехода Казахстана к экономике данных.