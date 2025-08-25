Завышение тарифа на 34,7 млрд тенге: почему казахстанцам не вернули деньги?
Ситуацию прокомментировал директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Асылжан Мусин.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Весной Высшая аудиторская палата выявила завышение тарифа на 34,7 млрд тенге, оплаченных потребителями. В мае Министерство энергетики заявляло, что прямого возврата средств не будет: деньги планировалось направить на понижение тарифов или реинвестирование. Однако спустя три месяца тарифы всё же выросли, и у журналистов возник вопрос — куда направили 34 млрд тенге и стоит ли ждать возврата средств на счета граждан. Ситуацию прокомментировал директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Асылжан Мусин на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.
"Вопрос, если я не ошибаюсь, касался проверки Высшего аудиторского палаты и Минэнерго. За это переплаты не было, были некоторые коллизии в наших нормативных правовых актах. Всё было рассчитано в соответствии с действующими правилами. Переплаты не было, и потребители этого не ощутили. Это почувствовали крупные потребители, мы их называем оптовыми, которые потребляют больше 1 мегаватта на рынке электроэнергии", - прокомментировал Мусин.
По его словам, речь шла не о возврате бытовым абонентам, а о дисциплинарных механизмах рынка электроэнергии:
"У нас рынок электроэнергии устроен так, что есть плановый рынок: вы заранее подаёте заявку, сколько будете потреблять. Есть отклонения от этого плана. За то, что вы отклоняетесь, — это чисто дисциплинарный момент", - добавил спикер.
Самое читаемое
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки
- На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
- В Турции микроавтобус со школьниками врезался в грузовик: двое погибших, десять раненых
- В Туркестане 6-месячный ребенок упал из окна и погиб
- Казахстанка завоевала бронзу на турнире в Болгарии по настольному теннису