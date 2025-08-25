Весной Высшая аудиторская палата выявила завышение тарифа на 34,7 млрд тенге, оплаченных потребителями. В мае Министерство энергетики заявляло, что прямого возврата средств не будет: деньги планировалось направить на понижение тарифов или реинвестирование. Однако спустя три месяца тарифы всё же выросли, и у журналистов возник вопрос — куда направили 34 млрд тенге и стоит ли ждать возврата средств на счета граждан. Ситуацию прокомментировал директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Асылжан Мусин на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

"Вопрос, если я не ошибаюсь, касался проверки Высшего аудиторского палаты и Минэнерго. За это переплаты не было, были некоторые коллизии в наших нормативных правовых актах. Всё было рассчитано в соответствии с действующими правилами. Переплаты не было, и потребители этого не ощутили. Это почувствовали крупные потребители, мы их называем оптовыми, которые потребляют больше 1 мегаватта на рынке электроэнергии", - прокомментировал Мусин.

По его словам, речь шла не о возврате бытовым абонентам, а о дисциплинарных механизмах рынка электроэнергии: