В Петропавловске из-за сильных морозов перенесли церемонию зажжения главной городской ёлки, передает BAQ.KZ.

Изначально праздничное мероприятие планировали провести 21 декабря, однако 30-градусный мороз вынудил организаторов изменить планы. Церемонию перенесли на 22 декабря.

Праздничная театрализованная программа на центральной площади начнётся в 19:00. После зажжения огней на ёлке для горожан запустят салют.

При этом морозная погода не помешала открытию ледового катка на центральной площади. Для жителей и гостей Петропавловска подготовили развлекательную программу с участием ведущих, артистов и спортсменов.