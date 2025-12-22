Зажжение ёлки в Петропавловске отложили из-за сильного мороза
48Фото: pixabay.com
В Петропавловске из-за сильных морозов перенесли церемонию зажжения главной городской ёлки, передает BAQ.KZ.
Изначально праздничное мероприятие планировали провести 21 декабря, однако 30-градусный мороз вынудил организаторов изменить планы. Церемонию перенесли на 22 декабря.
Праздничная театрализованная программа на центральной площади начнётся в 19:00. После зажжения огней на ёлке для горожан запустят салют.
При этом морозная погода не помешала открытию ледового катка на центральной площади. Для жителей и гостей Петропавловска подготовили развлекательную программу с участием ведущих, артистов и спортсменов.
