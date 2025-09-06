Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значимости присутствия американского бизнеса в стране, особенно в условиях продолжающейся агрессии со стороны России, передаёт BAQ.KZ.

В своём обращении, опубликованном в соцсети X, глава государства прокомментировал ракетный удар по заводу Flextronics в Мукачево, который производил бытовую технику и был запущен благодаря американским инвестициям.

По словам Зеленского, утром 21 августа российские войска нанесли удар по предприятию, в результате чего пострадали 17 человек, часть из них до сих пор находится в больницах.