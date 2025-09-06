Зеленский: Американский бизнес играет ключевую роль в Украине
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значимости присутствия американского бизнеса в стране, особенно в условиях продолжающейся агрессии со стороны России, передаёт BAQ.KZ.
В своём обращении, опубликованном в соцсети X, глава государства прокомментировал ракетный удар по заводу Flextronics в Мукачево, который производил бытовую технику и был запущен благодаря американским инвестициям.
По словам Зеленского, утром 21 августа российские войска нанесли удар по предприятию, в результате чего пострадали 17 человек, часть из них до сих пор находится в больницах.
"Для нас крайне важно присутствие американского бизнеса в Украине. Мы сделаем всё возможное, чтобы предприятие возобновило работу как можно скорее", — подчеркнул президент.
Самое читаемое
- Мурат Нуртлеу появился на публике после слухов о задержании
- Сборная Казахстана по футболу уступила Уэльсу со счётом 1:0
- В Кызылординской области строят новые спортивные объекты и модернизируют стадионы
- Учителя не готовы, дети страдают: родители рассказали правду об инклюзивном образовании в Казахстане
- Футболист Неймар может стать наследником состояния бразильского бизнесмена