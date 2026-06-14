Зеленский и Трамп могут встретиться на полях саммита G7
Сегодня 2026, 00:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:47Сегодня 2026, 00:47
167
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп примут участие в саммите G7, который пройдет 15-17 июня во французском Эвиане. Об этом сообщает AFP.
По данным агентства, сессии с участием приглашенных лидеров, включая президента Украины, запланированы на 16 июня.
Ожидается, что лидеры стран G7 и Зеленский будут обсуждать общий подход к тому, как подтолкнуть Россию к переговорам о завершении войны.
Самое читаемое
- КНБ подтвердил задержание полковника Талгата Муслимова
- На месте снесенного Наримановского рынка в Костанае обещали школу: что происходит с землей сейчас?
- Новый химический гигант появится в Кызылординской области
- "9 ударов за 40 секунд": родные рассказали подробности убийства 12-летнего подростка
- Пожизненного оказалось мало: экс-президенту Южной Кореи добавили еще 30 лет тюрьмы