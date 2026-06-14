Зеленский и Трамп могут встретиться на полях саммита G7

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп примут участие в саммите G7, который пройдет 15-17 июня во французском Эвиане. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, сессии с участием приглашенных лидеров, включая президента Украины, запланированы на 16 июня.

Ожидается, что лидеры стран G7 и Зеленский будут обсуждать общий подход к тому, как подтолкнуть Россию к переговорам о завершении войны.